عطاء لتصريف مياه الأمطار في سحم الكفارات

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- Khaberni) خبرني - أحالت بلدية الشعلة التابعة للواء بني كنانة في محافظة إربد، عطاء تصريف مياه الأمطار في بلدة سحم الكفارات على مقاول محلي بقيمة 57 ألف دينار.
وقال رئيس البلدية المهندس معاوية خزاعلة، إنه سيتم المباشرة بالعمل خلال الشهر الحالي، مشيرا إلى أن البلدية طرحت أيضا عطاء خلطات إسفلتية لشوارع تابعة للبلدية، وسيتم فتح العطاء بتاريخ 9 أيلول الحالي.
كما سيتم تنفيذ عبارات لتصريف مياه الأمطار في شوارع بلدتي سحم وسمر قبل بداية فصل الشتاء.
وأشار الى أنه تم الانتهاء من المرحة الثانية لشارع الجنزير وربطه مع منطقة الجلمة في بلدة سمر تمهيدا لتعبيده.
وبين الخزاعلة أن كوادر البلدية نظمت أخيرا حملات رش وبشكل دوري لجميع مناطق البلدية لمكافحة الحشرات والبعوض وحفاظا على السلامة العامة، إضافة الى إزالة الأعشاب على طرفي الشارع النافذ بين بلدتي سحم وسمر للحد من الحرائق.
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