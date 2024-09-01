عطاء لتصريف مياه الأمطار في سحم الكفارات

MENAFN - Khaberni) خبرني - أحالت بلدية الشعلة التابعة للواء بني كنانة في محافظة إربد، عطاء تصريف مياه الأمطار في بلدة سحم الكفارات على مقاول محلي بقيمة 57 ألف دينار.

وقال رئيس البلدية المهندس معاوية خزاعلة، إنه سيتم المباشرة بالعمل خلال الشهر الحالي، مشيرا إلى أن البلدية طرحت أيضا عطاء خلطات إسفلتية لشوارع تابعة للبلدية، وسيتم فتح العطاء بتاريخ 9 أيلول الحالي.

كما سيتم تنفيذ عبارات لتصريف مياه الأمطار في شوارع بلدتي سحم وسمر قبل بداية فصل الشتاء.

وأشار الى أنه تم الانتهاء من المرحة الثانية لشارع الجنزير وربطه مع منطقة الجلمة في بلدة سمر تمهيدا لتعبيده.

وبين الخزاعلة أن كوادر البلدية نظمت أخيرا حملات رش وبشكل دوري لجميع مناطق البلدية لمكافحة الحشرات والبعوض وحفاظا على السلامة العامة، إضافة الى إزالة الأعشاب على طرفي الشارع النافذ بين بلدتي سحم وسمر للحد من الحرائق.