عائلات الرهائن تدعو إلى اضراب عام في إسرائيل وتطالب باتفاق في غزة

دعت عائلات الرهائن وزعيم المعارضة في إسرائيل الأحد إلى إضراب عام الاثنين للضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لإبرام اتفاق لإطلاق سراح الذين ما زالوا محتجزين في غزة.

وأثار إعلان الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الأحد عن انتشاله جثث ستة رهائن من نفق في القطاع الفلسطيني، صدمة وغضبا في اسرائيل. ولم يكن قد أعلن سابقا عن مقتل هؤلاء الرهائن.

ودعا منتدى عائلات الرهائن والمفقودين "الجمهور للانضمام إلى مظاهرة حاشدة، للمطالبة بوقف كامل للأنشطة في البلاد والتنفيذ الفوري لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن".

وحضت المجموعة الإسرائيليين على التظاهر في مدينة تل أبيب، المركز التجاري للبلاد، في وقت لاحق الأحد.

كما دعا اتحاد الهستدروت العمالي إلى المشاركة في الإضراب.

بدوره، حض زعيم المعارضة يائير لابيد على "الإضراب العام".

وأشار في منشور عبر صفحته على فيسبوك الى أن الرهائن "كانوا على قيد الحياة لكن قرر نتانياهو وحكومة الموت التابعة له عدم إنقاذهم".

وأوضح "لا يزال هناك رهائن على قيد الحياة، ولا يزال بإمكاننا التوصل إلى اتفاق".

من جهته، حث وزير الدفاع يوآف غالانت الحكومة على التراجع عن تمسكها بإبقاء القوات الإسرائيلية عند ممر فيلادلفيا على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، وهي نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات بشأن وقف النار في غزة.

وأكد في بيان "يجب على مجلس الوزراء أن يجتمع على الفور ويعود عن القرار الذي اتخذ الخميس"، مشددا على أنه "يجب أن نعيد الرهائن الذين لا يزالون محتجزين لدى حماس".





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