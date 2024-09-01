محمد عثمان يتأهل إلى نهائي سباق 100 متر على الكراسي المتحركة في بارالمبية باريس 2024

تأهل محمد عثمان، الإمارات لألعاب القوى، إلى نهائي سباق الكراسي المتحركة لمسافة 100متر، والتي تقام غداً الأثنين على مضمار "ستاد دي فرانس" ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024" المقامة حالياً.

واستطاع عثمان حجز مكانه في النهائي بعد تأهله من التصفيات التي أقيمت اليوم الأحد على نفس المضمار، وقطعه مسافة السباق في زمن قدره 15.77 ثانية، وسيكون نهائي هذا السباق هو الوحيد للبعثة الإماراتية غداً الأثنين.

وعلى صعيد نتائج المنافسات التي أقيمت اليوم الأحد، في منافسات الرماية، التي تقام بمركز شاتورو للرماية، لم يتأهل كلا من سيف النعيمي وعبيد الدهماني، من تصفيات مسابقة 10 متر بندقية هوائي (راقد) للرجال

كما لم يحالف الحظ

كلا من من عائشة المهيري وعائشة الشامسي من تصفيات مسابقة 10 متر بندقية (راقد) للسيدات.

وعلى صعيد متصل أكد ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، عضو اللجنة البارالمبية الدولية ان مشاركة الإمارات في الألعاب البارالمبية "باريس 2024" تمثل تحدياً كبيراً في واحدة من أهم وأصعب الألعاب البارالمبية في التاريخ، إلا أن "فرسان الإرادة والتحدي" قادرون على كسب هذا التحدي.

حيث حرص العصيمي على زيارة بعثة الإمارات أمس السبت، في "قرية الرياضيين" على هامش مشاركتها في الألعاب البارالمبية "باريس 2024"، والشد من أزر اللاعبين وتحفيزهم قبل خوض منافساتهم في الدورة.

وأوضح العصيمي ان منتخبات الإمارات لأصحاب الهمم اعتادت على تحقيق الإنجازات منذ "سيدني 2000" والوصول إلى منصات التتويج، وهو ما يصنع نوعاً من التحدي في باريس، ويضع مسؤوليات كبيرة على عاتق المشاركون في الدورة الحالية،

إلا أن أبطال الإمارات قادرون على كسب هذا التحدي.

وأضاف أن صعوبة الدورة الحالية تتمثل في استعداد منتخبات جميع دول العالم لخوض منافسات هذه الدورة بكل قوة، بعد الظروف التي احاطت بدورة "طوكيو 2020" والتي أقيمت في اعقاب جائحة كورونا، وما شابه المشاركة فيها من إعداد غير مكتمل.

وقال: "أختلف الوضع استعداداً لـ"باريس 2024" في ظل تعطش جميع دول العالم لخوض هذه المنافسات بمنتهى القوة، وهو ما تمثل على سبيل المثال في تحطيم 20 رقماً عالمياً في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة التي أقيمت في الصين أكتوبر 2023، وبالتالي فأن كل المؤشرات تدل على صعوبة الدورة الحالية، خاصة في ظل المشاركة غير المسبوقة من

أعداد الوفود البارالمبية (186 وفداً) أو أعداد الرياضيين أكثر من 4400 لاعب ولاعبة".

وعبر العصيمي عن تمنياته أن يحافظ "فرسان الإرادة والتحدي" على المكتسبات التي حققوها سابقا بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وكذلك المجتمع والمسؤولين وان يكون لهم حضور مميز على منصبات التتويج.

وتطرق رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية إلى المشاركة الآسيوية في "باريس 2024" مؤكداً أن الخطة الاستراتيجية الموضوعة منذ 9 أعوام وتحديداً عام 2015 في أبوظبي، تسير على خير ما يرام فيما يتعلق بزيادة وتطور المشاركة بشكل استطرادي.

وقال: "بلغت نسبة المشاركة الآسيوية في "ريو دي جانيرو 2016" حوالي 19% من إجمالي المشاركين، وفي "طوكيو 2020" ارتفعت النسبة إلى 22% من إجمالي المشاركين، وفي "باريس 2024" تزيد النسبة عن

25%، علاوة على النتائج الإيجابية للعديد من الدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين التي تتصدر الدورة مع أيامها الأولى".

وأكد العصيمي أن الاتجاه المستقبلي في اللجنة البارالمبية الدولية يتجه نحو الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في عالم رياضة أصحاب الهمم خاصة فيما يتعلق بالتصنيف الطبي والأدوات الرياضية المستخدمة اثناء المنافسات حتى تحقق عدالة في صنع أدوات رياضية يمكن للاعبي أصحاب الهمم في الدول المختلف الحصول عليها بسهولة.



