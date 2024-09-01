ذي أتلتيك: برايتون أعلى أندية الدوري الإنجليزي في صافي الإنفاق والسيتي بالمرتبة الأخيرة

اعتبرت صحيفة «ذي أتلتيك» نادي برايتون هو الأعلى في صافي الإنفاق في الإنجليزي «البريميرليغ» متفوقاً على أغلب الأندية الإنجليزية بمسافة.

وصافي الإنفاق هو الفارق بين مبالغ البيع والشراء للاعبين في ميركاتو الصيف الحالي، بينما وفقاً للصحيفة ذاتها فيعتبر مانشستر سيتي الأقل في صافي الإنفاق في الصفقات.

ويحتسب صافي الإنفاق بطرح المبالغ التي يتحصل عليها النادي من بيع اللاعبين للأندية الأخرى، من صافي المبالغ التي ينفقها النادي ذاته في التعاقدات الجديدة.

ولا يعد ذلك الرقم دقيقاً في حسابات أرباح أو إنفاق الأندية، لكونه منقوصاً من إجمالي إنفاق النادي على المرتبات والبدلات وغيرها من مصاريف التشغيل، وهو ما يصفه المتخصصون بـ«Lazy Analysis» أي حسابات غير دقيقة.

قائمة الأعلى في صافي الإنفاق في الدوري الإنجليزي:



1-برايتون

139مليون إسترليني



2-إيبوسيتش تاون

104 مليون إسترليني



3-مانشستر يونايتد

94 مليون إسترليني



4-وستهام يونايتد

84 مليون إسترليني



5-توتنهام

83 مليون إسترليني



6-تشيلسي

72 مليون استرليني



7-ساوثمبتون

63 مليون إسترليني



8-ليستر سيتي

44 مليون إسترليني



9-بورنموث

32 مليون إسترليني



10-أستون فيلا

26 مليون استرليني



11-أرسنال

22 مليون استرليني



12-برنتفورد

20 مليون استرليني



13-فولهام

19 مليون استرليني



14-نوتينفورست

18 مليون إسترليني



15-ليفربول

5 مليون إسترليني



16-نيو كاسل

7 مليون استرليني



17-كريستال بالاس

19 مليون إسترليني



18-إيفرتون

28 مليون استرليني



19-وولفرهامبتون

مانشستر سيتي

98 مليون استرليني



