Sunday, 01 September 2024 08:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسؤول إسرائيلي: ضغوط مكثفة من أمريكا للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن

9/1/2024 9:13:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أوضح مسؤول بارز بالحكومة الإسرائيلية، شارك في اجتماعات حساسة ، متعلقة بمحور فيلادلفيا أن تحديد مكان الرهائن الستة، الذين قتلوا وإعادتهم ربما "يغير المعادلة"، التي وافق عليها مجلس الوزراء ، يوم الخميس الماضي.

وأضاف المسؤول أن "الضغط الأمريكي تكثف أضعافا مضاعفة . من المحتمل ألا يكون هناك أي خيار، سوى المضي قدما في إبرام اتفاق"، حسب الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت ، واي نت اليوم الأحد.

غير أنه لم يتضح ما إذا كان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، يمكن أن يعقد اجتماعا لمجلس الوزراء ويغير قراره، فيما يتعلق بسيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا أم لا.


وكان غالانت قد قال في وقت سابق على موقع التواصل الاجتماعي، إكس "يجب أن ينعقد مجلس الوزراء الامني على الفور ويتراجع عن القرار الذي اتخذه يوم الخميس الماضي"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وأضاف "لقد فات الآوان بالنسبة للرهائن، الذين قتلوا . يجب إعادة الرهائن، الذين مازالوا في أسر حماس ، إلى وطنهم ".

وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قد قرر المصادقة على خرائط تحدد بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة مع مصر.

وأفادت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية أمس الأول الجمعة بأنه تمت الموافقة على هذه الخطوة بعد موافقة أغلبية من 8 وزراء، وصوت ضدها فقط وزير الدفاع يوآف جالانت، بينما امتنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن التصويت.

MENAFN01092024000110011019ID1108624068

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث