تعلن شركة مرسيدس-بنز عُمان عن إطلاق مجموعة سياراتها الكهربائية كليًا والمزوّدة بأحدث التكنولوجيا

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- Team X) مسقط، عُمان – 1 سبتمبر 2024 – يسرّ مرسيدس-بنز عُمان أن تعلن عن وصول المجموعة المرتقبة من السيارات الكهربائية كليًا إلى صالات عرضها ابتداءً من 1 سبتمبر 2024. تشكّل هذه الخطوة تقدّمًا ملحوظًا في مجال التنقل المستدام في عمان، حيث سيحظى العملاء بأفضل ما يجمعه عالم السيارات من التكنولوجيا الحديثة، والفخامة، والوعي البيئي.
تتضمن تشكيلة السيارات الكهربائية الجديدة في عُمان طرازات EQA، EQB، EQE سيدان، EQE SUV، EQS سيدان، EQS SUV، ومرسيدس-بنز G 580 الجديدة كليًا بتقنية EQ. وكلّ منها فريدةٌ بتلبيتها لمختلف الاحتياجات والأذواق، مما يضمن لكلّ من عملائنا السيارة الكهربائية التي تناسب احتياجاته. فسيارتي EQA وEQB تقدّمان مرونة مثالية للتنقل في قلب المدينة، في حين ترتقي سيارتا EQE وEQS سيدان بمعايير الفخامة والأعمال. وللراغبين بفرض حضورهم بقوة وأناقة، فكل من سيارتي EQE SUV وEQS SUV توفر تجربة قيادة لا مثيل لها . أمّا سيارة G 580 بتقنية EQ، فقدراتها على الطرق الوعرة غير مسبوقة في سوق السيارات الكهربائية، إذ إنها تجمع ما بين المتانة الفائقة والتكنولوجيا الكهربائية المتقدمة.
"يُسعدنا جدًا وصول مستقبل التنقل إلى عُمان من خلال تقديم مجموعة مرسيدس-بنز الكهربائية كليًا"، قال شون مايكل، الرئيس التنفيذي للشركة في عُمان. ثم أضاف معبّرًا: "إنّ هذا الإطلاق هو تأكيد على التزامنا بالاستدامة والابتكار، بما يتماشى مع الجهود العالمية لتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز خيارات التنقل الصديقة للبيئة. وتمثّل هذه المجموعة قمّة التكنولوجيا الكهربائية للسيارات، ونحن على ثقة بأن عملاءنا يشاركوننا حماسنا لخوض تجربة مستقبل القيادة."
تعمل مجموعة السيارات الكهربائية كليًا من مرسيدس-بنز على محركات كهربائية متطورة مزوّدة بالجيل التالي من البطاريات. ويتراوح أداء هذه السيارات الرائع بين 190 و658 قوة حصانية، وفقًا لكل طراز. وبفضل ريادتها في الديناميكية الهوائية ضمن فئتها، ومدى سير يصل إلى أكثر من 700 كيلومتر بشحنة واحدة لسيارة EQS، ارتقت هذه المركبات إلى مستويات جديدة من الكفاءة والسهولة.
تعزز سيارة مرسيدس-بنز G 580 الجديدة كليًا بتقنية EQ تشكيلة السيارات بقدراتها غير المسبوقة على الطرق الوعرة. وتعتمد السيارة على مفهوم هيكل السلّم وهي مزوّدة ببطارية ليثيوم أيون عالية الجهد مدمجة في إطارها، لتضمن مركز ثقل منخفض ومدى سير ملفت يصل إلى 473 كيلومترًا. وبفضل أربعة محركات يتم التحكم بكلّ منها على حدى، وخصائص قيادة مبتكرة مثل G-TURN وG-STEERING، تم تصميم سيارة G 580 لتتغلّب على جميع أنواع الطرقات مع صفر انبعاثات كربونية. بالإضافة إلى ذلك، يجعلها كل من نظام الحماية القوية لهيكلها السفلي وأنظمة التحكم المتقدمة على الطرق الوعرة، الخيار الأوّل لعشاق المغامرة الذين يبحثون عن القيادة المستدامة.
وفي إطار التزامها باستراتيجية الأعمال المستدامة العالمية لشركة مرسيدس-بنز "Ambition 2039"، تهدف الشركة إلى تحقيق الحياد الكربوني الكلّي لأسطولها من المركبات الجديدة طوال دورة حياتها. وما كان إطلاق المجموعة الكهربائية كليًا في عُمان إلاّ خطوة هامة تجاه تحقيق هذا الهدف. تفخر مرسيدس-بنز عُمان بريادتها لدفع الفخامة المستدامة قدُمًا في المنطقة.
إنّ جميع العملاء مدعوّين لزيارة صالة عرض مرسيدس-بنز عُمان ابتداءً من 1 سبتمبر لاختبار مستقبل القيادة مع مجموعة السيارات
الكهربائية كليًا. وفريقنا من الخبراء بانتظاركم لمساعدتكم في استكشاف المزايا الفريدة لهذه السيارات الرائدة.
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