"أساس العقارية" تُطلق باقة مميزات جديدة لمشروع "أراضي البليدة" السكني التجاري بالشارقة

(MENAFN
- Saharapr) بالتزامن مع بدأ تنفيذ أعمال الطرق لمشروع "أراضي البليدة" السكني والتجاري بتكلفة اجمالية تبلغ 98 مليون درهم، أعلنت شركة أساس العقارية، الذراع العقارية لمصرف الشارقة الإسلامي، عن إطلاق باقة مميزات جديدة تشمل تحمل المطور لرسوم تطبيق العقود المبدئية ونقل الملكية للمشتري الأول بدائرة التسجيل العقاري عن الشراء وتسهيلات مرنه للسداد في حال شراء مجموعة من الاراضي بالمشروع الذي يتميز بموقع استراتيجي على شارع مليحة، بالقرب من ضاحية السيوح السكنية بالشارقة، ويوفر ميزة التملك الحر لجميع الجنسيات العربية، مما يجعله مميزاً للمستثمرين الباحثين عن فرص تملك عقارية متنوعة.
تعزيز باقة المميزات للمشاريع الحيوية التي تسهم في ترسيخ المكانة الاقتصادية لإمارة الشارقة
وفي هذا الجانب، قال سعادة المهندس أحمد الأميري، مدير عام شركة "أساس العقارية": "تواصل شركة أساس العقارية رفد المشهد الاستثماري والعقاري في إمارة الشارقة وتعزيزه بالمميزات للمشاريع الحيوية التي تسهم في ترسيخ المكانة الاقتصادية للإمارة، وموقعها الريادي باعتبارها وجهة مثلى للمستثمرين في القطاع العقاري، وتوسيع خيارات المنتج العقاري المتاحة وبما يتلاءم مع احتياجات المشترين من كافة الجنسيات العربية المقيمة في دولة الإمارات، ويوفر لهم مقومات الحياة الكريمة التي تليق بهم".
وأكد أن مقاول المشروع باشر بتنفيذ أعمال الطرق في المشروع، اضافة إلى ان "أساس" قامت بتوفير حلول مرنة وداعمة، بأسعار تنافسية تتوافق مع تطلعات المستمثرين والمشترين، وتواكب المتطلبات الحالية في قطاع التطوير العقاري.
تسهيلات سداد مرنة وتمويلية مميزة
وأوضح سعادة المهندس أحمد الأميري:"أن شركة أساس العقارية قدمت ميزة غير مسبوقة في المشروع، حيث يتحمل المطور رسوم التسجيل العقاري والتي تشمل رسوم تصديق العقد المبدئي أضافة إلى تحمل قيمة رسوم نقل الملكية للمشتري الأول فقط والتي تبلغ 2% للمواطنين و4% للجنسيات العربية من قيمة الأرض، بالإضافة إلى توفير 3 خطط للسداد بتسهيلات مرنة للأراضي السكنية بالمشروع وفق عدد الأراضي التي يتم شرائها، حيث توفر الخطة الأولى تسهيلات سداد مرنة لمدة 3 سنوات عند شراء 20 قطعة أرض أو أكثر، وتوفر الخطة الثانية تسهيلات سداد مرنة لمدة سنتين عند الشراء من 10 أراضي أو أكثر، في حين توفر الخطة الثالثة تسهيلات سداد مرنة لمدة سنه ونصف عند شراء اقل من عشرة أراضي، بينما تمتد فترة السداد للأراضي التجارية إلى 24 شهراً، فضلاً عن التسهيلات التمويلية الخاصة بالمشروع والتي تقدم عن طريق مصرف الشارقة الإسلامي".
مساحات متنوعة تناسب جميع الاحتياجات بأسعار تنافسية
وتتوفر الأراضي بمساحات متنوعة تناسب جميع الاحتياجات، حيث تبدأ مساحات الأراضي السكنية من 2,250 قدم مربع إلى 19,000 قدم مربع، ومساحات الأراضي التجارية من 2,400 قدم مربع إلى 16,000 قدم مربع. كما تُقدم شركة أساس العقارية أسعارًا تنافسية للمشروع تبدأ للأراضي السكنية من 270,000 درهم وتصل حتى 2,405,000 درهم، بينما تبدأ أسعار الأراضي التجارية من 312,000 درهم وصولاً إلى 2,370,000 درهم.
مبيعات المشروع مستمرة على مدار الإسبوع من الإثنين وحتى الخميس
وتوفر الشركة ضمن مقرها الرئيسي في شارع مليحة في إمارة الشارقة فريقاً متخصصاً لاستقبال المستثمرين وتزويدهم بالمعلومات الخاصة بمميزات مختلف مشاريعها، حيث ستستمر مبيعات المشروع على مدار الإسبوع من الإثنين وحتى الخميس من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 3:30 بعد الظهر، ويوم الجمعة من 8:00 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً، وحتى نفاذ المعروض.
وتركز شركة أساس العقارية على الاستثمار في قطاع العقارات وخاصة المشاريع الإنمائية الرئيسية، وينصب اهتمامها على توفير الفرص الاستثمارية التي تقدم عوائد مجزية تتناسب مع وتيرة نمو قطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتعاون الشركة مع مصرف الشارقة الإسلامي، بإعتبارها شركة تابعة له، في توفير تسهيلات وحلول تمويلية مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، لمختلف مشاريعها العقارية والاستثمارية.
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