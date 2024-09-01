ما هي أعراض وأسباب ارتفاع مستوى ضغط الدم الخفي؟

يعاني الكثيرون من ضعط الدم المرتفع

وأحيانا يطلق عليه القاتل الصامت، ولكن في بعض الحالات يصعب اكتشاف ارتفاع مستوى ضغط الدم، حيث تظهر أجهزة الفحص لدى الطبيب المستوى الطبيعي للضغط، في الوقت الذي يكون فيه مرتفعا، وتسمى هذه الحالة ارتفاع مستوى ضغط الدم الخفي.

وتشير الدكتورة يكاتيرينا ديميانوفسكايا أخصائية طب الأعصاب إلى أن هذه الحالة يعود السبب فيها إلى الحالة النفسية والعاطفية للشخص. فإذا كان عصبيا فقد يرتفع المؤشر، حتى إذا كانت حالة القلب والأوعية الدموية طبيعية. ونفس الشيء يمكن أن يحصل عند الخوف من الطبيب، حيث يرتفع مستوى ضغط الدم بسبب وجود الشخص في مكان غير معتاد (العيادة الطبية).

وكشفت أنه أحيانا عند قياس مستوى ضغط الدم من قبل الطبيب تكون المؤشرات طبيعية، ولكن في الحياة العادية ترتفع أحيانا إلى مستوى مرتفع يتطلب رعاية طبية، (ارتفاع ضغط الدم الخفي) وهذه حالة خطيرة لأنه لا يمكن تحديده وقد يبقى المريض فترة طويلة دون رعاية طبية. وقد تكون هذه حالة وراثية، أو ناجمة عن تفاعل الشخص بعاطفية زائدة مع الظروف، أو اضطراب نمط الحياة والسمنة وغير ذلك، وفقا لـ " روسيا اليوم".

وأوضحت ديميانوفسكايا

ان هناك ارتفاعا في

مستوى ضغط الدم الخفي لدى الشباب عادة، مع أنهم ليسوا ضمن مجموعة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وهم أنفسهم لا يشعرون بارتفاعه، ما قد يؤدي إلى احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية.

ويمكن تشخيص ارتفاع مستوى ضغط الدم الخفي عن طريق قياسه مرتين في اليوم، صباحا ومساء، خلال أسبوع. فإذا كان المؤشر أعلى من 135\85 ملم زئبق، فقد يشير إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم الخفي.



كما أن الصداع المتكرر في الصباح أو بعد النشاط البدني وطنين الأذن وضيق التنفس والتعب السريع قد تشير أيضا إلى هذه الحالة، ولكن أحيانا لا تظهر أي أعراض، ولكنها تظهر بعد أن تسبب تغيرات في الأوعية الدموية والقلب والكليتين وقعر العين.

وكشفت أن عوامل الخطر هي الاستعداد الوراثي والسمنة وداء السكري وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم وأمراض الكلى المزمنة والاضطرابات النفسية.

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