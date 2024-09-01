غزة: ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 40 ألفا و738 قتيلا



أعلنت وزارة الصحة

الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم

الأحد ، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 40 ألفا و738 قتيلا، إلى جانب أكثر من 94 ألفا و 154 إصابة منذ السابع من

أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها

للمستشفيات 47 شهيدا و94 مصابا خلال الـ24

ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 331 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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