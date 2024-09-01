غزة: ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 40 ألفا و738 قتيلا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الصحة
الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم
الأحد ، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 40 ألفا و738 قتيلا، إلى جانب أكثر من 94 ألفا و 154 إصابة منذ السابع من
أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها
للمستشفيات 47 شهيدا و94 مصابا خلال الـ24
ساعة الماضية".
وأضافت أنه في "اليوم الـ 331 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
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