لاعب نابولي ديفيد نيريس يتعرض للسرقة تحت تهديد السلاح

تعرض نابولي الجديد البرازيلي ديفيد نيريس للسرقة بقوة السلاح بعد فوزه فريقه على بارما 2-1 السبت في المرحلة الثالثة من الإيطالي لكرة القدم، وذلك وفق ما كشفت زوجته في منشور على انستغرام.

وتعرض الجناح البالغ 27 عاما، القادم هذا الصيف من بنفيكا البرتغالي، للسرقة خارج ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" بعدما اقتربت منه دراجة نارية قبل أن يقوم اللصان بتحطيم زجاج السيارة وسرقة ساعة روليكس تحت تهديد السلاح بحسب وسائل الإعلام الإيطالية.

وكان نيريس في طريقه إلى فندق غراند هوتيل باركرز بصحبة زوجته وابنته حين حصلت عملية السرقة.

ونتيجة الصدمة، لم يتوقف البرازيلي لالتقاط الصور وتوقيع التذكارات مع المشجعين الذين كانوا بانتظاره خارج الفندق، وقد بررت زوجته ذلك برسالة اعتذار على انستغرام.

وكتبت كيرا وينونا في قصة على إنستغرام "يود ديفيد أن يعتذر للجماهير التي كانت تنتظره بالخارج"، موضحة "أثناء محاولته مغادرة الملعب بعد المباراة، حطم رجلان على دراجة نارية السيارة وسرقاه تحت تهديد السلاح".

انضم نيريس إلى نابولي مقابل 28 مليون يورو وحقق تمريرتين حاسمتين في مباراتيه الأوليين، آخرهما ليل السبت حين منح الكاميروني أندري زامبو أنغيسا فرصة تسجيل هدف الفوز على بارما في الثواني الأخيرة.

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