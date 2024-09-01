الأنباء تنشر أسماء 253 طالبا من غير الكويتيين تم قبولهم في جامعة الكويت للفصل الدراسي الأول

MENAFN - Al-Anbaa) ثامر السليم

أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.فاضل

عباس ، عن أسماء الطلبة غير الكويتيين المقبولين للفصل الدراسي الأول 2024/2025 والبالغ عددهم 253 طالباً وطالبة في كليات الجامعة من خريجي المرحلة الثانوية من مختلف الجنسيات والذين يسمح لهم بالالتحاق بالجامعة ضمن الفئات المحددة لهم، مبيناً نسب

القبول

الدنيا

للكليات

والتي

تم اعتمادها من عمادة القبول والتسجيل

وفق اللوائح وسياسة القبول في الكويت.

وختم

القائم بأعمال عميد

القبول والتسجيل د.فاضل عباس عزيز

تصريحه بتهنئة الطلبة المقبولين وذويهم على قبولهم في الجامعة، متمنيًا

للطلبة

مسيرة

دراسية موفقة.

الاسم

ابتسام زاهى شويهين جندل-0422

ابتسام معجب طعمه الحريجى-0863

ابراهيم عيسى محمد عبدالرسول محمد-0321

أثير محسن عبد الكريم قطامى-0661

اخلاص يوسف دحام منهى حمد-0321

أروى سعد ضايف الظفيرى-0494

أروى محمد سليمان مطنى-1811

أريام سعد عبد الله خلف-1822

اريج محمد عبد الحميد مليجى المرسى-1610

أسامه طارق محمد منصور-0497

أسامه مساعد نزال سعود-0421

أسماء عيسى شعيب عبيد-0493

اسيل راهي جابر الظفيري-0865

أسيل سعد محمد شهاب سالم-0497

اشواق دباس ردن الحربي-1371

ألاء راشد سالم الروتلية-0314

آلاء عناد صالح عناد-0731

الاء فايز سيف كثير-1610

البندري غازي عريان المطيري-0933

البندري مشاري مزعل الظفيري-1860

الجازي هزاع فرج العنزي-0314

الجوري عواد طارش دخيل-0711

الحسن علي ماجد العتيبي-0731

العنود محمد حمدي السحالي-1346

الغلا مشعل عقله فرحان-1822

الماس ابراهيم صلبي محمد العنزي-0493

الماسه نايف فارس الحسينى-0865

امنه علي قرقور-0511

اميرة سعيد صلاح الدين السيد محمد-0511

اميره غزاي سعيد الشمري-0421

اميره فيتل دوفان سعد الرشيدي-1811

انفال احمد بشير العنزي-1821

أنوار جابر لافى مانع-0493

انوار داخل مدسوس صعيجر-0331

أويس حسان ركابه-1100

آيات عقاب محمد عقاب-0862

ايه عبدالستار رزوق-1900

بشرى أحمد سالم جمال-0712

بلقيس مروح طلاع مخلف-0495

بيان عبدالعزيز الزعبى-0422

تقى مثقال محمد حسين-0612

جابر عبدالحكيم ناصر فنيطل-0493

جميله جزاء ملحق العتيبي-0865

جنى عادل جابر أمين عثمان-0612

جواهر احمد عبيد عبيد-0495

جود حسن هامل ال صليع-1006

جود حسين جاسم اسماعيل علي-0621

حسين راشد عواد عباس فرحان-0496

حسين عمار على عبدالله-0612

حسين عيد عطيه عاقل-0411

حسين مصطفى عايد فرج-0421

حسين ياسر حسين الكحلوت-0631

حصه ذياب محمد المطيري-0381

حصه علي محمد العجمي-1621

حفصه بدوي فوزي اسماعيل-0321

حفصه حمد سعيد المنهالي-0321

حلا طارق سلومى-1811

حمده محمد غلاب الراشد-0854

حمزه خالد عبدالغنى-0713

حمزه محمد نويفع السرديه-0933

حنين عبدالله علي الشمري-0864

حنين عقله حمد معلا-0861

حنين محمد حبيب خلف-0711

حنين محمد عباس على-0493

حوراء بندر منشد ناصر-0864

حوراء حامد حسن سليمان-0496

حوراء حسين اسماعيل متروك-0422

حوراء هانى حزام مرزوق-0432

خالد محمد راضى حمد-0493

خالد محمد سعيد الكبيش-0621

خالد نايف نزال عواد خلف-1822

خوله صالح شحاذه العنزى-0421

دانه حبيب عماير الرشيدى-0661

دانه صباح غانم سلطان الحاتم-1900

دانه فواز رفيع العنزي-0863

دانه مرشد دليمان الشمرى-0493

دلال فرحان سعود علقم-0411

ديمه فرحان فاخر فحيمان-0497

ديمه مؤمن سامي الدلال-1631

رانيا سليم سليمان ابولحيه-0713

رتاج محم عبدالجبار القاروني-1006

رحمه علي محمد المري-1821

رغد مؤيد الزعبي-0716

رفعت حسام الدين رفعت خليل-0713

رقيه محمد حسان الحسين-0641

رهف عجمي شطي الظفيري-1822

روان احمد الراوي العنزي-0864

روان محمد سعود السهلي-1822

روي فؤاد جي اتيلا زكا-0418

ريان راكان عبيد الشمرى-1860

ريان وسام القادرى-0621

ريانه حسن علي الحسن علي-0865

ريم طارق هليل الشمري-0621

ريما عبدالرحمن محمد عارف-0712

ريماس راضي جبر أحمد-1351

ريهام مطلق عتيق العتيبي-1061

زهراء ناصر هاشم مجبل-1822

زينب عواد فهد الشمري-0464

زينب محمود احمد البلوشي-0200

زينب محمود عبدي-0723

زينة مطشر مطر عطالله-0865

ساره امير عبده احمد البدر-0712

ساره طارق خالد مسفر-0861

ساره عبدالرزاق مبرد سويد-0863

ساره عبدالستار عزت رزوق-1822

ساره فايز طعمه حمود الخالدي-0621

ساره ناصر طعمه حمود الخالدى-0855

ساره وائل جواد الكيالى-1821

سجايا حمد حضيرى عويد الشمرى-1347

سعد طارق بشرى محمد-1009

سلطان خليفه دلي العنزي-0331

سلمى محمود حسين محمود-0716

سما سالم عبد الغفور محمد السطيحه-0858

سمحه هادى مبارك اليامى-1007

سندس محمد جواد الشطى-1811

سهيل محمد سهيل الفرا-0612

سيدرا طلال غنوم-0612

سيده مريم سيدعلى اميرى طاها-0412

شما فاران المري-1372

شمايل مشعل طلاع الشمري-1822

شمس سامي غلام الشعباني-0862

شمسه صلاح محمد راشد ابراهيم-0200

شهد احمد عقال مجلى-1822

شهد منصور احمد حامد-0418

شهد هانى فلاح فتحى-0494

شوق فهد جابر قعود-0851

صابرين حطاب فليح مضحى-0321

صبا اعقيلي خلف الخالدي-1347

صقر حسن حمد زعل-0494

ضحى علاء الدين حامد عقل الجبالى-0612

ضحى محمد هاشم ناصر-0493

ضوى جاسم محمد موازي غالب-0497

طيف ناصر مرزوق الظفيري-0933

عائشة اشن اشن-0858

عائشه فهد عوض ضاحى-0497

عائشه محمد شداد روضان-0852

عاليه بادع عويش خريبط-0496

عاليه نقا هطيل الظفيري-0861

عايشة عادل بنيه العجمي-1860

عبدالرحمن . سبتي-0418

عبدالرحمن خلف راشد دهش-0496

عبدالرحمن مطر ناصر المعمري-1009

عبدالرحمن ناصر هاشم مجبل-0495

عبدالرحمن هيثم محمد الخطيب-0418

عبدالعزيز سعود رحيل العنزي-0641

عبدالعزيز طلال جابر قعود-0497

عبدالعزيز ملفي خليف المطرفي-0435

عبدالله جابر عبيد العنزى-0933

عبدالله حنفي رضوان بطيخ-0612

عبدالله فيصل دعيج حبيب-0711

عثمان سعد احمد الشمري-0432

عجايب فرحان جدعان العنزي-0851

عدوان سعد عدوان محمد-0631

علي حمادة بكر عبد السميع-0914

علي سعد أحمد الشمري-0432

علي ناصر سلمان مشعل-0421

عمر أحمد غانم-1212

عمرو ابراهيم عبدالنبى فرج-0631

عنود حمد احريجه الزويدي-1361

عهد عقاب فهد الرشيدي-1822

عهد فرحان شريده الظفيرى-0421

عيده على حمدان ابراهيم-0497

غاده عدنان محسن عجيل-0314

غاليه يوسف يعقوب الحبيب-0852

غدير عادل مزهر عبد الله-0862

غربي فايز الشمري-0621

غصون احمد محمد العنزى-0200

غلا غالى على المطيري-0321

غلا مبارك رحيل الظفيري-1351

غنيمه سعد سالم الهنائية-0321

فارس بدر منصور بوخمسين-0631

فاطمه احمد فرج الله على البحار-0497

فاطمه ساير طياح الشمري-0921

فاطمه سعيد أحمد المهري-0436

فاطمه صلاح عبدالرضا احمد قربان علي-0482

فاطمه عارف ثوينى فرحان-1811

فاطمه فالح عبد الهادى مبارك-1351

فاطمة فالح عطشان ثاجب-0731

فاطمه فيصل عبد الشهيد الهدار-0381

فاطمة كامل مدلول خفيف-0497

فاطمه منيف غازى سعود-0493

فاطمه نواف شمخى بشير عباس-0461

فاطمه يوسف تركى شعير-0496

فايز هزاع بدر فزع-0861

فجر جعفر السيد محسن علوي-0418

فرح خليف غربى العنزى-0411

فرح رفيع شهاب سالم العنزى-0863

فرح عبداللطيف مزعل حامد الشمري-1860

فوزية عواد حسين على-0482

كوثر احمد جاسر فنيطل-0494

لؤى هشام بسطويسى عبد العزيز الفرماوى-0631

لجين امجد يوسف خليل-0418

لجين محمد راشد شاكر-1811

لمياء صالح فرحان الحربي-0482

لورا حميد فلاح الفهد-0411

لورا ممدوح عويد الرويلى-1821

لورا نواف ساجت محمد العنزى-0200

لولوه فلاح محسن ظاهر-0864

ليال منذر نابلسي-0661

محمد جاسم عبدالله عبود-0852

محمد خالد محمد محمود-0411

محمد صالح عايد الظفيري-1007

محمد عادل على الخالدى-0651

محمد محمد على محمد-0933

محمد مصطفى صدقى ياسين-0631

محمد مضف خزعل مهنا-0611

مريم سعيد احمد المهري-0411

مريم سند احمد عبدالفتاح-1372

مريم عبدالعزيز سعود فرحان الجشعمى-0494

مريم معاشي جنيف العنزي-0314

مزنه محمد مشعل نقاء العتيبى-0418

مسار محمد القمش-1631

مشاعل سلطان جمعان سلمان-0933

مشاعل عواد حسين علي-0314

مشعل المهادى يحيى السعدون-0411

مشعل جمال حسين فهد-0862

معجبه راشد حمد المرى-0921

ملاك جعفر السيد محسن علوي-0418

ملاك لطيف جاسر فنيطل-0496

منال نواف رجاء العدوانى-0921

مناير سلمان طلاع الحربي-1372

منة الله عبدالمنعم ابراهيم عبدالباسط محمد-0641

منه شوقي ابو الحجاج شوقي عبدالله-1061

منى على محمد المخينية-0641

منيرة عبيد رمضان فرحان العنزي-1347

منيره فهد جليعب العنزي-1822

مها عبيدان بن صخيبر بن عمير الرشيدي-0864

مهند احمد حسني ابوعلوان-0411

موزه سالم عبيد مبارك الحوسني-1351

موضي خالد فهاد العرجاني-0851

ناصر اسماعيل خضر هندال-1900

ناصر حسين داخل مفرع-0411

ناصر طلال جابر قعود-0493

نانسى عبد الحفيظ هلال-1821

نبيل كايودي جليل اولانيجان-0641

نوال فيتل لافي الرشيدي-0863

نور احمد جاسم هنيدى-0863

نور منيف محمد المطيري-0495

نوره غازي سحمان المطيري-0863

نوره محمد حمدي السحالي-1346

نوره مشعل صالح جاسم محمد-0612

نوف عزيز نصار الظفيري-0851

نوف مغيدن لافي المطيري-1361

هاجر سعود مطر العنزى-0494

هاجر طالب حمد خشان-1821

هاجر طلال جاسم عبد العزيز-0495

هبه خالد شريف-0941

هدى قادر شافى طليح-0933

وديان عيد سعد العازمي-0481

وسن فرحان فاخر فحيمان-0861

وصال . مسطري-0495

يوسف احمد مختار عطيه-0712

يوسف عبدالفتاح زهير قيقي-0612















