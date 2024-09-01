الأنباء تنشر أسماء 253 طالبا من غير الكويتيين تم قبولهم في جامعة الكويت للفصل الدراسي الأول

(MENAFN
- Al-Anbaa)
ثامر السليم
أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.فاضل
عباس ، عن أسماء الطلبة غير الكويتيين المقبولين للفصل الدراسي الأول 2024/2025 والبالغ عددهم 253 طالباً وطالبة في كليات الجامعة من خريجي المرحلة الثانوية من مختلف الجنسيات والذين يسمح لهم بالالتحاق بالجامعة ضمن الفئات المحددة لهم، مبيناً نسب
القبول
الدنيا
للكليات
والتي
تم اعتمادها من عمادة القبول والتسجيل
وفق اللوائح وسياسة القبول في جامعة الكويت.
وختم
القائم بأعمال عميد
القبول والتسجيل د.فاضل عباس عزيز
تصريحه بتهنئة الطلبة المقبولين وذويهم على قبولهم في الجامعة، متمنيًا
للطلبة
مسيرة
دراسية موفقة.
الاسم
ابتسام زاهى شويهين جندل-0422
ابتسام معجب طعمه الحريجى-0863
ابراهيم عيسى محمد عبدالرسول محمد-0321
أثير محسن عبد الكريم قطامى-0661
اخلاص يوسف دحام منهى حمد-0321
أروى سعد ضايف الظفيرى-0494
أروى محمد سليمان مطنى-1811
أريام سعد عبد الله خلف-1822
اريج محمد عبد الحميد مليجى المرسى-1610
أسامه طارق محمد منصور-0497
أسامه مساعد نزال سعود-0421
أسماء عيسى شعيب عبيد-0493
اسيل راهي جابر الظفيري-0865
أسيل سعد محمد شهاب سالم-0497
اشواق دباس ردن الحربي-1371
ألاء راشد سالم الروتلية-0314
آلاء عناد صالح عناد-0731
الاء فايز سيف كثير-1610
البندري غازي عريان المطيري-0933
البندري مشاري مزعل الظفيري-1860
الجازي هزاع فرج العنزي-0314
الجوري عواد طارش دخيل-0711
الحسن علي ماجد العتيبي-0731
العنود محمد حمدي السحالي-1346
الغلا مشعل عقله فرحان-1822
الماس ابراهيم صلبي محمد العنزي-0493
الماسه نايف فارس الحسينى-0865
امنه علي قرقور-0511
اميرة سعيد صلاح الدين السيد محمد-0511
اميره غزاي سعيد الشمري-0421
اميره فيتل دوفان سعد الرشيدي-1811
انفال احمد بشير العنزي-1821
أنوار جابر لافى مانع-0493
انوار داخل مدسوس صعيجر-0331
أويس حسان ركابه-1100
آيات عقاب محمد عقاب-0862
ايه عبدالستار رزوق-1900
بشرى أحمد سالم جمال-0712
بلقيس مروح طلاع مخلف-0495
بيان عبدالعزيز الزعبى-0422
تقى مثقال محمد حسين-0612
جابر عبدالحكيم ناصر فنيطل-0493
جميله جزاء ملحق العتيبي-0865
جنى عادل جابر أمين عثمان-0612
جواهر احمد عبيد عبيد-0495
جود حسن هامل ال صليع-1006
جود حسين جاسم اسماعيل علي-0621
حسين راشد عواد عباس فرحان-0496
حسين عمار على عبدالله-0612
حسين عيد عطيه عاقل-0411
حسين مصطفى عايد فرج-0421
حسين ياسر حسين الكحلوت-0631
حصه ذياب محمد المطيري-0381
حصه علي محمد العجمي-1621
حفصه بدوي فوزي اسماعيل-0321
حفصه حمد سعيد المنهالي-0321
حلا طارق سلومى-1811
حمده محمد غلاب الراشد-0854
حمزه خالد عبدالغنى-0713
حمزه محمد نويفع السرديه-0933
حنين عبدالله علي الشمري-0864
حنين عقله حمد معلا-0861
حنين محمد حبيب خلف-0711
حنين محمد عباس على-0493
حوراء بندر منشد ناصر-0864
حوراء حامد حسن سليمان-0496
حوراء حسين اسماعيل متروك-0422
حوراء هانى حزام مرزوق-0432
خالد محمد راضى حمد-0493
خالد محمد سعيد الكبيش-0621
خالد نايف نزال عواد خلف-1822
خوله صالح شحاذه العنزى-0421
دانه حبيب عماير الرشيدى-0661
دانه صباح غانم سلطان الحاتم-1900
دانه فواز رفيع العنزي-0863
دانه مرشد دليمان الشمرى-0493
دلال فرحان سعود علقم-0411
ديمه فرحان فاخر فحيمان-0497
ديمه مؤمن سامي الدلال-1631
رانيا سليم سليمان ابولحيه-0713
رتاج محم عبدالجبار القاروني-1006
رحمه علي محمد المري-1821
رغد مؤيد الزعبي-0716
رفعت حسام الدين رفعت خليل-0713
رقيه محمد حسان الحسين-0641
رهف عجمي شطي الظفيري-1822
روان احمد الراوي العنزي-0864
روان محمد سعود السهلي-1822
روي فؤاد جي اتيلا زكا-0418
ريان راكان عبيد الشمرى-1860
ريان وسام القادرى-0621
ريانه حسن علي الحسن علي-0865
ريم طارق هليل الشمري-0621
ريما عبدالرحمن محمد عارف-0712
ريماس راضي جبر أحمد-1351
ريهام مطلق عتيق العتيبي-1061
زهراء ناصر هاشم مجبل-1822
زينب عواد فهد الشمري-0464
زينب محمود احمد البلوشي-0200
زينب محمود عبدي-0723
زينة مطشر مطر عطالله-0865
ساره امير عبده احمد البدر-0712
ساره طارق خالد مسفر-0861
ساره عبدالرزاق مبرد سويد-0863
ساره عبدالستار عزت رزوق-1822
ساره فايز طعمه حمود الخالدي-0621
ساره ناصر طعمه حمود الخالدى-0855
ساره وائل جواد الكيالى-1821
سجايا حمد حضيرى عويد الشمرى-1347
سعد طارق بشرى محمد-1009
سلطان خليفه دلي العنزي-0331
سلمى محمود حسين محمود-0716
سما سالم عبد الغفور محمد السطيحه-0858
سمحه هادى مبارك اليامى-1007
سندس محمد جواد الشطى-1811
سهيل محمد سهيل الفرا-0612
سيدرا طلال غنوم-0612
سيده مريم سيدعلى اميرى طاها-0412
شما فاران المري-1372
شمايل مشعل طلاع الشمري-1822
شمس سامي غلام الشعباني-0862
شمسه صلاح محمد راشد ابراهيم-0200
شهد احمد عقال مجلى-1822
شهد منصور احمد حامد-0418
شهد هانى فلاح فتحى-0494
شوق فهد جابر قعود-0851
صابرين حطاب فليح مضحى-0321
صبا اعقيلي خلف الخالدي-1347
صقر حسن حمد زعل-0494
ضحى علاء الدين حامد عقل الجبالى-0612
ضحى محمد هاشم ناصر-0493
ضوى جاسم محمد موازي غالب-0497
طيف ناصر مرزوق الظفيري-0933
عائشة اشن اشن-0858
عائشه فهد عوض ضاحى-0497
عائشه محمد شداد روضان-0852
عاليه بادع عويش خريبط-0496
عاليه نقا هطيل الظفيري-0861
عايشة عادل بنيه العجمي-1860
عبدالرحمن . سبتي-0418
عبدالرحمن خلف راشد دهش-0496
عبدالرحمن مطر ناصر المعمري-1009
عبدالرحمن ناصر هاشم مجبل-0495
عبدالرحمن هيثم محمد الخطيب-0418
عبدالعزيز سعود رحيل العنزي-0641
عبدالعزيز طلال جابر قعود-0497
عبدالعزيز ملفي خليف المطرفي-0435
عبدالله جابر عبيد العنزى-0933
عبدالله حنفي رضوان بطيخ-0612
عبدالله فيصل دعيج حبيب-0711
عثمان سعد احمد الشمري-0432
عجايب فرحان جدعان العنزي-0851
عدوان سعد عدوان محمد-0631
علي حمادة بكر عبد السميع-0914
علي سعد أحمد الشمري-0432
علي ناصر سلمان مشعل-0421
عمر أحمد غانم-1212
عمرو ابراهيم عبدالنبى فرج-0631
عنود حمد احريجه الزويدي-1361
عهد عقاب فهد الرشيدي-1822
عهد فرحان شريده الظفيرى-0421
عيده على حمدان ابراهيم-0497
غاده عدنان محسن عجيل-0314
غاليه يوسف يعقوب الحبيب-0852
غدير عادل مزهر عبد الله-0862
غربي فايز الشمري-0621
غصون احمد محمد العنزى-0200
غلا غالى على المطيري-0321
غلا مبارك رحيل الظفيري-1351
غنيمه سعد سالم الهنائية-0321
فارس بدر منصور بوخمسين-0631
فاطمه احمد فرج الله على البحار-0497
فاطمه ساير طياح الشمري-0921
فاطمه سعيد أحمد المهري-0436
فاطمه صلاح عبدالرضا احمد قربان علي-0482
فاطمه عارف ثوينى فرحان-1811
فاطمه فالح عبد الهادى مبارك-1351
فاطمة فالح عطشان ثاجب-0731
فاطمه فيصل عبد الشهيد الهدار-0381
فاطمة كامل مدلول خفيف-0497
فاطمه منيف غازى سعود-0493
فاطمه نواف شمخى بشير عباس-0461
فاطمه يوسف تركى شعير-0496
فايز هزاع بدر فزع-0861
فجر جعفر السيد محسن علوي-0418
فرح خليف غربى العنزى-0411
فرح رفيع شهاب سالم العنزى-0863
فرح عبداللطيف مزعل حامد الشمري-1860
فوزية عواد حسين على-0482
كوثر احمد جاسر فنيطل-0494
لؤى هشام بسطويسى عبد العزيز الفرماوى-0631
لجين امجد يوسف خليل-0418
لجين محمد راشد شاكر-1811
لمياء صالح فرحان الحربي-0482
لورا حميد فلاح الفهد-0411
لورا ممدوح عويد الرويلى-1821
لورا نواف ساجت محمد العنزى-0200
لولوه فلاح محسن ظاهر-0864
ليال منذر نابلسي-0661
محمد جاسم عبدالله عبود-0852
محمد خالد محمد محمود-0411
محمد صالح عايد الظفيري-1007
محمد عادل على الخالدى-0651
محمد محمد على محمد-0933
محمد مصطفى صدقى ياسين-0631
محمد مضف خزعل مهنا-0611
مريم سعيد احمد المهري-0411
مريم سند احمد عبدالفتاح-1372
مريم عبدالعزيز سعود فرحان الجشعمى-0494
مريم معاشي جنيف العنزي-0314
مزنه محمد مشعل نقاء العتيبى-0418
مسار محمد القمش-1631
مشاعل سلطان جمعان سلمان-0933
مشاعل عواد حسين علي-0314
مشعل المهادى يحيى السعدون-0411
مشعل جمال حسين فهد-0862
معجبه راشد حمد المرى-0921
ملاك جعفر السيد محسن علوي-0418
ملاك لطيف جاسر فنيطل-0496
منال نواف رجاء العدوانى-0921
مناير سلمان طلاع الحربي-1372
منة الله عبدالمنعم ابراهيم عبدالباسط محمد-0641
منه شوقي ابو الحجاج شوقي عبدالله-1061
منى على محمد المخينية-0641
منيرة عبيد رمضان فرحان العنزي-1347
منيره فهد جليعب العنزي-1822
مها عبيدان بن صخيبر بن عمير الرشيدي-0864
مهند احمد حسني ابوعلوان-0411
موزه سالم عبيد مبارك الحوسني-1351
موضي خالد فهاد العرجاني-0851
ناصر اسماعيل خضر هندال-1900
ناصر حسين داخل مفرع-0411
ناصر طلال جابر قعود-0493
نانسى عبد الحفيظ هلال-1821
نبيل كايودي جليل اولانيجان-0641
نوال فيتل لافي الرشيدي-0863
نور احمد جاسم هنيدى-0863
نور منيف محمد المطيري-0495
نوره غازي سحمان المطيري-0863
نوره محمد حمدي السحالي-1346
نوره مشعل صالح جاسم محمد-0612
نوف عزيز نصار الظفيري-0851
نوف مغيدن لافي المطيري-1361
هاجر سعود مطر العنزى-0494
هاجر طالب حمد خشان-1821
هاجر طلال جاسم عبد العزيز-0495
هبه خالد شريف-0941
هدى قادر شافى طليح-0933
وديان عيد سعد العازمي-0481
وسن فرحان فاخر فحيمان-0861
وصال . مسطري-0495
يوسف احمد مختار عطيه-0712
يوسف عبدالفتاح زهير قيقي-0612
MENAFN01092024000130011022ID1108623913
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