نجوم الإمارات يحصدون 8 ميداليات ملونة ببطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو بموسكو



أختتمت مساء أمس منافسات اليوم الثاني من بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو لفئة الأساتذة والناشئين التي أقيمت في صالة دينامو بالعاصمة الروسية موسكو وشهدت مشاركة نخبة من نجوم اللعبة حول العالم.

وحصد لاعبو الإمارات 8 ميداليات ملونة بمنافسات فئة الأساتذة فيما نجحت أكاديمية ستيرلا تيم الروسية في تحقيق المركز الأول ة بينما حلت أكاديمية M.O.D UAE الإماراتية في المركز الثاني وأكاديمية تشيك مات الأمريكية بالمركز الثالث.

وتوج"إبراهيم الحمادي" من أكاديمية "M.O.D. UAE "بذهبية وزن 94 كجم في فئة الحزام البني في حين حصل زملاؤه من الأكاديمية نفسها "علي البلوشي" صاحب الحزام البنفسجي على فضية وزن 69 كجم، و عبدالله البلوشي، صاحب الحزام البني على فضية وزن 69 كجم، وعبدالله المرزوقي على فضية وزن 77 كجم، وحسن سبيل على فضية وزن 94 كجم.

وفاز بالميداليات البرونزية كل من هيثم الحناوي في وزن 62 كجم، ومصعب عبدالله في وزن 94 كجم، ومن نادي بني ياس حصد عادل البلوشي فضية وزن 77 كجم للحزام الأسود.

ومن البرازيليين المنتمين لأكاديميات إماراتية تمكن كل تياجو ماركيز من كوماندو جروب من حصد ذهبية وزن 77 كجم، إلى جانب زملائه من الأكاديمية نفسها ماثيوس خافيير الذي فاز بذهبية وزن 94 كجم، وفليبي بيريرا الذي حقق ذهبية وزن تحت 120 كجم.

تعد“بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو” من الفعاليات الرياضية البارزة التي تنظمها أبوظبي حول العالم وتسهم بشكل كبير في تطوير رياضة الجوجيتسو ورفع مستواها وأصبحت وجهة رئيسية لأهم اللاعبين المحترفين عالميا والذين يحرصون على المشاركة فيها.