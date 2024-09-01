مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتحذر من سياسة الأرض المحروقة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أدانت مصر
اليوم الأحد استمرار "الاعتداءات" العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي أدت لـ "استشهاد" وإصابة عشرات الفلسطينيين على مدار الأيام الماضية.
واستنكرت مصر ، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة اليوم ، بـ "شدة السعي الإسرائيلي المستمر لتوسيع رقعة المواجهات داخل الأراضى الفلسطينية، بما فى ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية، والإمعان فى استخدام القوة العسكرية المفرطة وعمليات القتل غير القانونية وتجريف الطرق وتدمير البنية التحتية المدنية والمنازل، بالإضافة إلى عمليات الاعتقال وما يصاحبها من تعذيب".
وشددت على أن "تلك الانتهاكات لا ينبغي أن تمر دون حساب، وأن على إسرائيل التقيد بالتزاماتها القانونية كقوة احتلال، وحماية أمن السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بدلاً من سعيها المستمر للتصعيد وتأجيج الصراع في الأراضي المحتلة".
وجددت مصر تحذيرها من "مخاطر سياسة الأرض المحروقة، والتى تستهدف تقويض كل مقومات الدولة الفلسطينية المستقبلية والقضاء على ما يتبقى من أمل للشعب الفلسطينى لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود
يونيو 1967
وعاصمتها القدس الشرقية.
وطالبت مصر "الأطراف المؤثرة فى المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، بموقف حازم يوقف تلك الممارسات غير الشرعية، ويوفر الحماية للشعب الفلسطينى فى الأراضى المحتلة".
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