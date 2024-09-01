مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتحذر من سياسة الأرض المحروقة



أدانت مصر

اليوم الأحد استمرار "الاعتداءات" العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي أدت لـ "استشهاد" وإصابة عشرات الفلسطينيين على مدار الأيام الماضية.

واستنكرت مصر ، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة اليوم ، بـ "شدة السعي الإسرائيلي المستمر لتوسيع رقعة المواجهات داخل الأراضى الفلسطينية، بما فى ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية، والإمعان فى استخدام القوة العسكرية المفرطة وعمليات القتل غير القانونية وتجريف الطرق وتدمير البنية التحتية المدنية والمنازل، بالإضافة إلى عمليات الاعتقال وما يصاحبها من تعذيب".

وشددت على أن "تلك الانتهاكات لا ينبغي أن تمر دون حساب، وأن على إسرائيل التقيد بالتزاماتها القانونية كقوة احتلال، وحماية أمن السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بدلاً من سعيها المستمر للتصعيد وتأجيج الصراع في الأراضي المحتلة".

وجددت مصر تحذيرها من "مخاطر سياسة الأرض المحروقة، والتى تستهدف تقويض كل مقومات الدولة الفلسطينية المستقبلية والقضاء على ما يتبقى من أمل للشعب الفلسطينى لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود

يونيو 1967

وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالبت مصر "الأطراف المؤثرة فى المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، بموقف حازم يوقف تلك الممارسات غير الشرعية، ويوفر الحماية للشعب الفلسطينى فى الأراضى المحتلة".