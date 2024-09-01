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حماس تعلق على مقتل الرهائن في نفق بمدينة رفح

9/1/2024 7:12:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن قيادي في حركة حماس، اليوم الأحد، أن بعض الرهائن الذين عثر على جثثهم في رفح كانوا ضمن "قائمة وافقت عليها" الحركة للإفراج عنهم.

وأكد القيادي الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس" أن الحركة كانت وافقت على إطلاق سراح بعض الرهائن الذين عثر على جثثهم في نفق في مدينة رفح، في حال تمّ التوصل إلى هدنة.

وأوضح أن "بعض أسماء الأسرى الذين أعلن الاحتلال العثور عليهم كانوا ضمن القائمة التي وافقت عليها حماس للإفراج عنهم".

وألمح المسؤول إلى أن بين الأسماء التي تمّت الموافقة عليها الإسرائيلي الأمريكي هيرش غولدبرغ بولين.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن غولدبرغ بولين والرهينتين كرمل غات وعيدت يروشالمي اللتين عثر عليهما أيضا في النفق كانوا بين الذين وافقت حماس على إطلاق سراحهم في حال التوصل إلى اتفاق هدنة.

وقال القيادي في الحركة إن الستة "قتلوا بنيران وقصف الاحتلال"، الأمر الذي نفاه الجيش الإسرائيلي.

وكانت حركة حماس نشرت بيانا في وقت سابق اليوم قال فيه القيادي في الحركة عزت الرشق إن "من يتحمّل مسؤولية موت الأسرى لدى المقاومة هو الاحتلال الذي يصرّ على مواصلة حرب الإبادة الجماعية والتهرّب من الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، والإدارة الأمريكية بسبب انحيازها ودعمها وشراكتها في هذا العدوان".

وقال إن "الأسرى" قتلوا "بالقصف الإسرائيلي"، مضيفا أن حماس "كانت حريصة أكثر من (الرئيس الأمريكي جو) بايدن على حياة الأسرى لديها، ولهذا وافقت على مقترحه" بخصوص الهدنة، "بينما رفضهما (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".


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