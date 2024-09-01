منصة تفاعلية لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

تشارك إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في فعاليات الدورة الـ21 من أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، في الفترة من 31 أغسطس إلى 8 سبتمبر 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وتعد هذه الدورة الأكبر في تاريخ المعرض من ناحية أعداد المشاركين والمساحة وعدد العروض والفعاليات، بالإضافة إلى العديد من المحاضرات وورشات العمل المختصة.



وتأتي هذه المشاركة لإدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في إطار استراتيجيتها لتعريف الجمهور بأبرز الأنشطة والبطولات التراثية، التي ينظمها المركز سنوياً.

وعن هذه المشاركة قال راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، في المركز: يحرص مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بوصفه أحد أهم الفعاليات والأحداث المختصة بمختلف أنواع الصيد والفروسية على المستوى الدولي، وانطلاقاً من أهدافه الرامية إلى خدمة المجتمع ونشر الثقافة الخاصة بتاريخ وتراث دولة الإمارات، هدفنا من المشاركة هو تعزيز وعي الجمهور بدورنا في حفظ الذاكرة التراثية للوطن للأجيال، وأن نكون محطة مهمة وملهمة لتحفيز شغف معرفة تراث الوطن لدى أبناء الإمارات.

وتابع مدير إدارة بطولات فزاع قوله: تجسد مشاركتنا في هذه الفعالية التزامنا العميق بالمساهمة في تعزيز وتطوير كل ما يتعلق بثقافة الصيد والفروسية في المنطقة، وتوفير منصة لتبادل المعرفة والخبرات حيث يعتبر التراث ركيزة أساسية من ركائز الهوية الوطنية وعنوان افتخار في ماضيها وحاضرها، والتراث الإماراتي كان ولا يزال منبعا للإلهام ومصدرا حيويا للإبداع، يعزز حضوره في الساحة الثقافية الوطنية والعالمية.

وأضاف، لقد أصبح معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية، منصة رائدة تُبرز تاريخ وثقافة الصيد والفروسية على مستوى العالم العربي ككل، ويعزز من مكانة التراث العربي العريق والتقاليد الأصيلة التي طالما كانت جزءاً أساسياً من الهوية الثقافية للمنطقة، ومازال للدورة الـ 21 على التوالي يحقيق نمو كبير، ويسهم في تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على هذه الممارسات التقليدية وتعزيزها.

مشاركة متميزة

وحفلت منصة المركز بمجموعة كبيرة ومتنوعة للتعريف بكل ما يتعلق ببطولات فزاع، ويضم الجناح ركن خاص بمبادرة وثيقتي، التي تحتوي على مجموعة من الوثائق التاريخية التي تتحدث وتوثّق فترات تاريخية مختلفة في تاريخ دولة الإمارات، كما ستقوم إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ببث عدد من برامجها مباشرة من منصة المركز، في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية.