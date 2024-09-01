تفعيل الربط الإلكتروني الموحّد لتصريح مواقف أصحاب الهمم في أبوظبي ودبي

أعلنت وزارة تنمية المجتمع، بالتنسيق مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومركز النقل المتكامل، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ودائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، وهيئة تنظيم الاتصالات، وشركة باركن، عن تفعيل الربط الإلكتروني الموحد لاعتماد تصاريح مواقف السيارات لأصحاب الهمم بين إمارتي أبوظبي ودبي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم توجهات الدولة نحو الاستدامة والتحول الرقمي.

ويهدف هذا المشروع إلى تسهيل وصول أصحاب الهمم إلى المرافق العامة بمرونة واستقلالية، مما يعزز جودة حياتهم ويؤكد التزام دولة الإمارات بتقديم خدمات مبتكرة ومتطورة، كما يتيح الربط الإلكتروني لأصحاب الهمم استخدام مواقف السيارات المخصصة لهم في كل من أبوظبي ودبي دون الحاجة إلى إبراز التصاريح الورقية، مما يسهم في تسهيل تنّقلهم بين الإمارتين، ويزيد من كفاءة استخدامهم للمرافق العامة.

يحدد المشروع المستفيدين من خدمة الربط وهم الأشخاص الذين يحملون بطاقات تثبت أنهم من فئة أصحاب الهمم، ويشمل جميع أصحاب الهمم الذين يحملون تصاريح مواقف سواء كانت ورقية أو إلكترونية من إمارتي أبوظبي ودبي. كما يمكن لأصحاب الهمم من أي إمارة أخرى من لديهم تصاريح سارية من جهات الاختصاص التابعة للإمارة الاستفادة من المواقف المخصصة لهم في أبوظبي.

ويوفر الربط الإلكتروني قاعدة بيانات موحدة لتصاريح مواقف أصحاب الهمم بين إمارتي أبو ظبي ودبي، مما يعزز التكامل والتعاون بين الجهات المعنية ويسهم في تقديم خدمات أكثر فعالية وكفاءة.

ويمثل المشروع خطوة جديدة في تعزيز التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة في الخدمات الحكومية، مما يساهم في تقديم خدمات مبتكرة أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات أصحاب الهمم بهدف تحسين جودة الحياة في الإمارات.

ويعكس هذا المشروع التكامل المثمر بين الجهات الحكومية، حيث يهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين وتقديم خدمات متطورة تساهم في دمج أصحاب الهمم بشكل أكبر في المجتمع، وضمان تطبيق سلس وفعال للربط الإلكتروني، ويدعم المشروع تعزيز الأهداف البيئية والاجتماعية للاستدامة من خلال تقليل استخدام الورق وتحسين إدارة الموارد.

من جهتها قالت وزارة تنمية المجتمع: أن هذا المشروع يُعد إنجازاً وطنياً يعكس التزام الدولة بمستقبل يُعلي من قيمة الإنسان، ويحقق مستهدفات السياسة الوطنية لأصحاب الهمم، خاصة في محور إمكانية الوصول، مشيدة بتضافر الجهود المخلصة بين كافة الجهات المعنية، مؤكدة أن هذا المشروع ليس مجرد خطوة تقنية، بل هو عهد جديد يفتح آفاقاً أوسع لأصحاب الهمم ليعيشوا حياتهم بكرامة واستقلالية، ويؤكد أن الإمارات في طليعة الدول التي تضع الإنسان في قلب التنمية والتطور.

وقال عبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم إن تفعيل الربط الإلكتروني بين إمارتي أبو ظبي ودبي يعد خطوة مهمة نحو تقديم خدمات أفضل لأصحاب الهمم معربا عن امتنانهم للشركاء الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز، والذي يمثل نقلة نوعية في مجال الخدمات الحكومية.

من جانبه، أكد عبد الله المرزوقي، المدير العام لمركز النقل المتكامل بأبوظبي أن الربط الإلكتروني الموحد يمثل خطوة إضافية في إطار التحول الرقمي وتقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات أصحاب الهمم وتساعدهم في حياتهم اليومية.

ومن جانبه أكد العميد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المساهمة في دعم أصحاب الهمم انطلاقاً من اهتمام الدولة بهذه الفئة من مختلف الجوانب الحياتية والمجتمعية التي تضمن حقوقهم الإنسانية، باعتبارها مسؤولية مشتركة من جميع الأفراد والمؤسسات في تعزيز خدمات أصحاب الهمم.

وقال العميد جمعة بن سويدان، ان تفعيل الربط الالكتروني الموحد بين امارتي ابوظبي ودبي يعكس التكامل بين الدوائر الحكومية في الامارتين بهدف تعزيز الخدمات المقدمة لهذه الفئة، مما يساهم ذلك في تسهيل وتحسين جودة الحياة لديهم، ودمجهم بشكل أوسع في المجتمع، مشيراً الى ان المبادرة تعد جزءاً من استراتيجيتنا لتعزيز الأمان والراحة لأصحاب الهمم، ونحن ملتزمون بدعم هذه الجهود من خلال التعاون مع الجهات المعنية".

وعن هذا الإنجاز صرح ‎ م. محمد الزرعوني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية قائلاً: " إن تعزيز الربط البيني وتفعيله على مستوى إمارتي أبو ظبي ودبي لاعتماد تصاريح مواقف سيارات أصحاب الهمم يندرج ضمن مساعي هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في تحقيق التكامل والتعاون بين الجهات المعنية ويسهم في تقديم خدمات أكثر فعالية وكفاءة".

وأضاف: "يمثل المشروع خطوة في تعزيز التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة في الخدمات الحكومية، مما يساهم في تقديم خدمات مبتكرة أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات أصحاب الهمم وتعزيز استقلاليتهم ويزيد من كفاءة استخدامهم للمرافق العامة بهدف تحسين جودة الحياة في دولة الإمارات".

وقال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: يسعدنا الإعلان عن هذه الخطوة الطيبة التي تؤكد حرص الهيئة على الارتقاء بالخدمات المقدمة لفئة أصحاب الهمم، وسعيها لرفع مستوى رضاهم من خلال توظيف أحدث التقنيات لتقديم خدمات مرنة وسهلة الوصول، وذلك لمواكبة احتياجات هذه الشريحة الاجتماعية التي تشكل جزء لا يتجزأ من مجتمع دولة الامارات".

وأضاف البنا: "عمِلت الهيئة منذ تأسيسها على مواءَمة خدماتها ومرافقها لتناسب احتياجات أصحاب الهمم ضمن أعلى المعايير العالمية، وذلك من منطلق غاياتها الاستراتيجية والمتمثلة في (إسعاد المتعاملين)، وتعد خدمات المواقف المجانية المقدمة لهم من أولى اهتمامات الهيئة، وسنعمل باستمرار على تطوير مزاياها لتواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة، ولخدمة أصحاب الهمم على أكمل وجه".

وقال المهندس محمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: يسعدنا المشاركة في هذا المشروع الهام واستخدام منصة شركة باركن التقنية لربط التصاريح بين المشتركين والذي يهدف إلى تحسين تجربة أصحاب الهمم في استخدام مواقف السيارات، مما يعكس التزامنا بالمسؤولية المجتمعية من خلال تحقيق الريادة في تقديم الخدمات الرقمية المتكاملة وتوحيد تجربة المتعامل لتكون نموذجاً يحتذى به عالمياً".

كما صرَّح د. محمد عبد الحميد العسكر، مدير عام "تم“في دائرة التمكين الحكومي: "يعد التكامل والتعاون المشترك من أهم الركائز التي تمكن لابتكارات رائدة ومشاريع نوعية، واليوم نشهد تفعيل الربط الإلكتروني الموحد الذي يعد تجسيداً لهذا التعاون، انطلاقاً من رؤية مشتركة وغاية واحدة وهي تعزيز دمج أصحاب الهمم وضمان راحتهم وسعادتهم".

وأوضح العميد مهندس طارق مطر الحساني نائب مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات " أن شرطة ابوظبي تدعم وبكل فخر هذه المبادرة التي تعزز من تسهيل الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم في إطار جهودها ومبادراتها العديدة

تحقيقاً

لأولوياتها الاستراتيجية الرامية إلى إسعاد كافة أفراد المجتمع وحرصها الدائم على استباقية وجودة الخدمات وتعزيز مفهوم جودة الحياة للجميع وخصوصاً "أصحاب الهمم".

ويعد تفعيل الربط الإلكتروني الموحد لتصاريح مواقف السيارات بين إمارتي أبو ظبي ودبي إنجازاً إستراتيجياً يعكس التزام دولة الإمارات بتقديم خدمات مبتكرة وعالية الجودة لأصحاب الهمم.