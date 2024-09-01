أغلى صفقة محلية في تاريخ الدوري السعودي.. متعب الحربي هلالي

حسم نادي الهلال السعودي انتقال نادي الشباب متعب الحربي قبل ساعات من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية بعد مفاوضات أستمرت عدة أسابيع مع الدخول أندية سعودية في منافسة كبيرة على الصفقة.

وترددت أنباء عن أن الهلال دفع 130 مليون ريال مع إعارة لاعبه مصعب الجوير إلى نادي الشباب، لإتمام

الصفقة، التي أصبحت أغلى صفقة محلية في تاريخ السعودي.

وكان النصر عرض مبلغ 80 مليون ريال من أجل الظفر بخدمات الحربي، وكان قريبًا من حسم الصفقة قبل أن يرفع الهلال عرضه ويحسم انتقال اللاعب.

وتعد هذه ثاني صفقة يبرمها الهلال هذا الصيف بعد البرتغالي جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي، فيما ينتظر أن يعلن رسميًا عن صفقة ثالثة تتمثل في البرازيلي ماركوس ليوناردو لاعب بنفيكا والتي ستكلف النادي 40 مليون يورو بحسب تقارير إعلامية.

الجدير بالذكر أن فترة الانتقالات الصيفية في دوري روشن السعودي ستنتهي بنهاية يوم غد الاثنين.



