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العجيري العلمي نجم سهيل يظهر في سماء الكويت 4 الجاري

9/1/2024 6:06:20 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مركز العجيري العلمي اليوم الأحد، إن سماء الكويت ستكون على موعد في الرابع من شهر سبتمبر الجاري مع ظهور نجم سهيل وإمكانية رصده فجرا نحو جهة الجنوب.

وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن (سهيل) من النجوم المهمة في شبه الجزيرة العربية وهو لامع لونه أحمر ويعد الثاني في الترتيب بين النجوم من حيث اللمعان بعد نجم الشعرى اليمانية.

وأوضح أن رؤية نجم سهيل في السماء يكون في الصباح الباكر قبل طلوع الشمس بقليل بواسطة منظار أو تلسكوب صغير من جهة الجنوب الشرقي ويمكن مشاهدته بالعين المجردة بعد ثلاثة أيام بوضوح في الاتجاه نفسه قبل طلوع الشمس.

وذكر أن نجم سهيل يستمر في التقدم بشروقه حيث يكون خلال شهري ديسمبر ويناير في أقصى فترة للظهور له في منتصف الليل في هذين الشهرين.

وبين المركز أن سبب تأخر ظهور النجم في سماء الكويت عائد إلى موقعها الجغرافي شمال شبه الجزيرة العربية حيث يظهر أولا في الجنوب ثم يرتفع حتى يصل إلى الأفق المناسب للكويت.

وأشار إلى أنه مع ظهور هذا النجم تبدأ فترة جديدة من فترات فصول السنة التي يتزامن معها تراجع عدد ساعات النهار وتراجع زاوية سقوط الشمس وانخفاض درجة حرارتها.

MENAFN01092024000130011022ID1108623756

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