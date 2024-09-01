العجيري العلمي نجم سهيل يظهر في سماء الكويت 4 الجاري

(MENAFN
- Al-Anbaa)
قال مركز العجيري العلمي اليوم الأحد، إن سماء الكويت ستكون على موعد في الرابع من شهر سبتمبر الجاري مع ظهور نجم سهيل وإمكانية رصده فجرا نحو جهة الجنوب.
وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن (سهيل) من النجوم المهمة في شبه الجزيرة العربية وهو لامع لونه أحمر ويعد الثاني في الترتيب بين النجوم من حيث اللمعان بعد نجم الشعرى اليمانية.
وأوضح أن رؤية نجم سهيل في السماء يكون في الصباح الباكر قبل طلوع الشمس بقليل بواسطة منظار أو تلسكوب صغير من جهة الجنوب الشرقي ويمكن مشاهدته بالعين المجردة بعد ثلاثة أيام بوضوح في الاتجاه نفسه قبل طلوع الشمس.
وذكر أن نجم سهيل يستمر في التقدم بشروقه حيث يكون خلال شهري ديسمبر ويناير في أقصى فترة للظهور له في منتصف الليل في هذين الشهرين.
وبين المركز أن سبب تأخر ظهور النجم في سماء الكويت عائد إلى موقعها الجغرافي شمال شبه الجزيرة العربية حيث يظهر أولا في الجنوب ثم يرتفع حتى يصل إلى الأفق المناسب للكويت.
وأشار إلى أنه مع ظهور هذا النجم تبدأ فترة جديدة من فترات فصول السنة التي يتزامن معها تراجع عدد ساعات النهار وتراجع زاوية سقوط الشمس وانخفاض درجة حرارتها.
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