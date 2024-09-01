وزير الصحة يدشن حملة تطعيمات الشتاء الموسمية

تتوفر

في 57 موقعاً موزعاً على أقسام الصحة الوقائية في المستشفيات





عبدالكريم العبدالله

دشن الصحة د.أحمد العوضي حملة تطعيمات الشتاء من مركز سيد عبدالرزاق الزلزلة الصحي، بحضور الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة

د. المنذر الحساوي.

وتلقى وزير الصحة د.أحمد العوضي أولى جرعات التطعيم في المركز، مؤكدا أن هذه الحملة تأتي في سياق الحرص على صون صحة جميع أفراد المجتمع، وتوفير الحماية اللازمة ضد الأمراض المعدية التي تشهد انتشارًا أكبر خلال فصل الشتاء، حيث تشتمل حملة هذا العام على تطعيمات مهمة وضرورية تشمل لقاح الأنفلونزا الموسمية والتطعيم ضد الالتهاب الرئوي البكتيري، وهي متوفرة في 57 موقعًا موزعًا على أقسام الصحة الوقائية في المستشفيات، بالإضافة إلى العديد من مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في مختلف محافظات البلاد، وذلك لتسهيل الوصول إلى اللقاحات وضمان توفيرها لكافة فئات المجتمع.

بدوره، اشار الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة د.المنذر الحساوي إلى أن لقاح الأنفلونزا يُعتبر أداة فعالة وحيوية للوقاية من الأنفلونزا وتقليل خطر المضاعفات الخطيرة التي قد تؤدي إلى الوفاة، وتختلف فعالية هذا اللقاح من عام إلى آخر بناءً على الأنواع الفيروسية المنتشرة ومدى تطابقها مع اللقاح، إضافة إلى الحالة الصحية للشخص المُطعّم وعمره، فضلاً عن الوقت المنقضي منذ التطعيم.

وبين أن أمراض الشتاء هي مجموعة من الأمراض المعدية التي تشهد معدلات إصابة أعلى خلال هذا الموسم البارد. وتواجه العديد من دول العالم في فصل الشتاء ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الإصابة بأمراض مثل نزلات البرد، الأنفلونزا الموسمية، والالتهاب الرئوي البكتيري.

ولهذا السبب، تعد الحملة الوقائية من خلال التطعيمات أمرًا بالغ الأهمية للحد من انتشار هذه الأمراض وحماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

ونوه د. المنذر إلى ان الفئات الأكثر عرضة للخطر تشمل كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، والأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والرئة والسكري. كما تشمل الأفراد المصابين بنقص المناعة والأشخاص الذين يتناولون الأدوية المثبطة للمناعة، بالإضافة إلى النساء الحوامل والعاملين في القطاع الصحي الذين يكونون على اتصال مباشر مع المرضى.

وافاد بأن الوقاية خير من العلاج، وأن التطعيمات تساهم في تقليل معدلات الإصابة، مشيرا إلى حرص الوزارة الدائم على توفير أفضل الخدمات الصحية للمجتمع الكويتي، متمنيا للجميع موسم شتاء صحي وآمن، وداعيا الجميع إلى اتباع الإرشادات الصحية والتطعيم في الوقت المناسب لضمان حماية شاملة ضد الأمراض المعدية خلال هذا الموسم.