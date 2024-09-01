وزير الصحة يدشن حملة تطعيمات الشتاء الموسمية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
تتوفر
في 57 موقعاً موزعاً على أقسام الصحة الوقائية في المستشفيات
عبدالكريم العبدالله
دشن وزير الصحة د.أحمد العوضي حملة تطعيمات الشتاء من مركز سيد عبدالرزاق الزلزلة الصحي، بحضور الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة
د. المنذر الحساوي.
وتلقى وزير الصحة د.أحمد العوضي أولى جرعات التطعيم في المركز، مؤكدا أن هذه الحملة تأتي في سياق الحرص على صون صحة جميع أفراد المجتمع، وتوفير الحماية اللازمة ضد الأمراض المعدية التي تشهد انتشارًا أكبر خلال فصل الشتاء، حيث تشتمل حملة هذا العام على تطعيمات مهمة وضرورية تشمل لقاح الأنفلونزا الموسمية والتطعيم ضد الالتهاب الرئوي البكتيري، وهي متوفرة في 57 موقعًا موزعًا على أقسام الصحة الوقائية في المستشفيات، بالإضافة إلى العديد من مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في مختلف محافظات البلاد، وذلك لتسهيل الوصول إلى اللقاحات وضمان توفيرها لكافة فئات المجتمع.
بدوره، اشار الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة د.المنذر الحساوي إلى أن لقاح الأنفلونزا يُعتبر أداة فعالة وحيوية للوقاية من الأنفلونزا وتقليل خطر المضاعفات الخطيرة التي قد تؤدي إلى الوفاة، وتختلف فعالية هذا اللقاح من عام إلى آخر بناءً على الأنواع الفيروسية المنتشرة ومدى تطابقها مع اللقاح، إضافة إلى الحالة الصحية للشخص المُطعّم وعمره، فضلاً عن الوقت المنقضي منذ التطعيم.
وبين أن أمراض الشتاء هي مجموعة من الأمراض المعدية التي تشهد معدلات إصابة أعلى خلال هذا الموسم البارد. وتواجه العديد من دول العالم في فصل الشتاء ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الإصابة بأمراض مثل نزلات البرد، الأنفلونزا الموسمية، والالتهاب الرئوي البكتيري.
ولهذا السبب، تعد الحملة الوقائية من خلال التطعيمات أمرًا بالغ الأهمية للحد من انتشار هذه الأمراض وحماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة.
ونوه د. المنذر إلى ان الفئات الأكثر عرضة للخطر تشمل كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، والأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والرئة والسكري. كما تشمل الأفراد المصابين بنقص المناعة والأشخاص الذين يتناولون الأدوية المثبطة للمناعة، بالإضافة إلى النساء الحوامل والعاملين في القطاع الصحي الذين يكونون على اتصال مباشر مع المرضى.
وافاد بأن الوقاية خير من العلاج، وأن التطعيمات تساهم في تقليل معدلات الإصابة، مشيرا إلى حرص الوزارة الدائم على توفير أفضل الخدمات الصحية للمجتمع الكويتي، متمنيا للجميع موسم شتاء صحي وآمن، وداعيا الجميع إلى اتباع الإرشادات الصحية والتطعيم في الوقت المناسب لضمان حماية شاملة ضد الأمراض المعدية خلال هذا الموسم.
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