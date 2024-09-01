وزير التعليم العالي والتربية بالوكالة يستقبل المراجعين 12 سبتمبر الجاري

(MENAFN
- Al-Anbaa)
حرصاًُعلى تعزيز الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين لمعالجة قضاياهم
عبدالعزيز الفضلي
أعلنت وزارة التربية عن استقبال وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة د نادر الجلال، للمراجعين يوم الخميس الموافق 12
سبتمبر الجاري بمكتبه في ديوان عام الوزارة بجنوب السرة.
وأوضحت وزارة التربية ببيان صحافي، أن ذلك يأتي حرصاً من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة د نادر الجلال على تعزيز الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين، لمعالجة قضاياهم بكل شفافية ومسؤولية، والاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم للمساهمة في تطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة، وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم بما ينسجم مع تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة السياسية .
وأشارت الوزارة إلى أن هذا النهج في اتباع سياسة الباب المفتوح يأتي انطلاقاً من قناعة الوزير الجلال الراسخة بأن نجاح العمل وتحقيق الانجاز ، يعتمد بشكل كبير على التفاعل المباشر مع المواطنين ، فالجميع شركاء في بناء هذا الوطن، و التعاون المثمر هو الأساس لبناء الثقة وتعزيز الشفافية بين المواطن والمسؤول ، وهو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة والتطور المنشود للوطن من أجل مستقبل زاهر ومزدهر للجميع .
ونوهت وزارة التربية للراغبين في لقاء الوزير عليهم رفع طلب المراجعة عن طريق منصة تُواصل الحكومية، علما بأنه يتم تنسيق المواعيد حسب ترتيب طلبات التقديم في المنصة.
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