وزير التعليم العالي والتربية بالوكالة يستقبل المراجعين 12 سبتمبر الجاري

حرصاًُعلى تعزيز الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين لمعالجة قضاياهم







عبدالعزيز الفضلي



أعلنت وزارة عن استقبال وزير العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة د نادر الجلال، للمراجعين يوم الخميس الموافق 12

سبتمبر الجاري بمكتبه في ديوان عام الوزارة بجنوب السرة.

وأوضحت وزارة التربية ببيان صحافي، أن ذلك يأتي حرصاً من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة د نادر الجلال على تعزيز الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين، لمعالجة قضاياهم بكل شفافية ومسؤولية، والاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم للمساهمة في تطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة، وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم بما ينسجم مع تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة السياسية .

وأشارت الوزارة إلى أن هذا النهج في اتباع سياسة الباب المفتوح يأتي انطلاقاً من قناعة الوزير الجلال الراسخة بأن نجاح العمل وتحقيق الانجاز ، يعتمد بشكل كبير على التفاعل المباشر مع المواطنين ، فالجميع شركاء في بناء هذا الوطن، و التعاون المثمر هو الأساس لبناء الثقة وتعزيز الشفافية بين المواطن والمسؤول ، وهو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة والتطور المنشود للوطن من أجل مستقبل زاهر ومزدهر للجميع .

ونوهت وزارة التربية للراغبين في لقاء الوزير عليهم رفع طلب المراجعة عن طريق منصة تُواصل الحكومية، علما بأنه يتم تنسيق المواعيد حسب ترتيب طلبات التقديم في المنصة.