حقيقة إلغاء مادة الحاسب الآلي بالمرحلة الثانوية في مصر

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة صدور قرار بإلغاء مادة الحاسب الآلي بالمرحلة الثانوية.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أن تواصل مع وزارة والتعليم والتعليم الفني، مؤكداً أنها نفت تلك الأنباء المتداولة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي.

وبينت الوزارة أن المادة قائمة كما هي دون إلغاء، مشيرةً إلى أنه تم إدراجها بوصفها نشاطاً اختيارياً بالقرار الوزاري المنظم تحت اسم «تكنولوجيا وريادة الأعمال والمشروعات».

وذكرت أن القرار يهدف إلى أن يختار الطالب بين التكنولوجيا (الحاسب الآلي) أو ريادة الأعمال والمشروعات، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.