ماكينة أهداف لا تهدأ..هالاند يحقق رقماً قياسياً جديداً بالدوري الإنجليزي

واصل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، انطلاقته القوية في الموسم الكروي الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز، وهوايته في تسجيل الأهداف خلال مباراته ضد وست هام يونايتد.

وأحرز إيرلينغ هالاند أهداف فريقه الثلاثة "هاتريك" في مرمى مضيفه وست هام يونايتد، في الدقائق (10، 30، 83) من زمن اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بينما جاء هدف أصحاب الأرض بـ"نيران صديقة" سجله المدافع البرتغالي روبن دياز خطأ في مرماه عند الدقيقة 19 من عمر المباراة على استاد لندن الأولمبي.

وقاد المهاجم النرويجي فريقه مانشستر سيتي إلى تحقيق انتصاره الثالث على التوالي، واعتلاء صدارة الدورة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

ونجح هالاند في التوقيع على ثلاثية "هاتريك" في المباراة الثانية على التوالي، بعد الأولى في شباك فريق إبسويتش تاون، إضافة إلى هدف في مرمى تشيلسي في الجولة الافتتاحية للدولاري، ليرفع رصيده إلى 7 أهداف ويتربع على عرش صدارة هدافي "البريميرليغ".

ووفقا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات، أصبح هالاند أول لاعب يسجل ثلاثية في مباراتين من أول 3 مباريات لفريقه في الدوري الإنجليزي خلال موسم واحد منذ بول جويل مع برادفورد في الموسم 1994-1995.

وأصبح النجم النرويجي ثاني لاعب يوقع على الـ"هاتريك" في مباراتين متتاليتين، بعد إنجاز النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام السابق وبايرن ميونخ حاليا.

وسجل هالاند الـ"هاتريك" الحادي عشر بقميص مانشستر سيتي منذ انضمامه لصفوفه صيف 2022، والثامن ضمن الدوري الإنجليزي، ليواصل زحفه نحو صدارة قائمة الأكثر تسجيلا للثلاثيات في "البريميرليغ"، والتي يعتليها الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي السابق، برصيد 12 "هاتريك".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن المهاجم النرويجي البالغ من العمر 24 عاما، وصل إلى الـ"هاتريك" رقم 24 خلال مسيرته الكروية حتى الآن.

وفي ما يلي قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للهاتريك عبر تاريخ الدوري الإنجليزي:

سيرخيو أغويرو – 12 "هاتريك"

آلان شيرار - 11

روبي فاولر - 9

هاري كين - 8

مايكل أوين - 8

تيري هنري - 8

إيرلينج هالاند - 8

واين روني - 7

لويس سواريز – 6.

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