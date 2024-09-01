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روسيا تعلن تحطم المروحية المفقودة.. ولا ناجين على متنها

9/1/2024 6:00:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اكتشاف حطام الطائرة المروحية التي كانت مفقودة منذ أمس، مؤكدةً العثور على جثث 17 شخصاً.

وأوضحت أن رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن الركاب المتبقين. ولم تعثر فرق البحث على ناجين بين حطام الطائرة التي سقطت في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق وعلى متنها 22 شخصاً، حسبما أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم.

كانت الطائرة الهليكوبتر من طراز (مي-8تي) قد أقلعت من قاعدة قرب بركان فاتشكاجيتس.

وتعرضت كامتشاتكا، التي تقع على بعد نحو 7100 كيلومتر إلى الشرق من موسكو، لإعصار مطلع الأسبوع مصحوباً برياح عاتية وأمطار غزيرة، لكن لم يتضح ما إذا كان ذلك هو سبب تحطم الطائرة.

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