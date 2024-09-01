فتح القبول المباشر بالجامعات بعد إعلان قوائم الموحد

MENAFN - Khaberni) خبرني - أكد مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الرسمي في وزارة العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، أن الوزارة ستقوم بفتح المجال للقبول المباشر في الرسمية بعد إعلان قوائم القبول الموحد وحصر الشواغر في مختلف التخصصات والجامعات.





وأضاف الخطيب في مداخلة عبر التلفزيون الأردني، أن الوحدة ستعلن قوائم القبول الموحد نهاية شهر أيلول الحالي ليتمكّن الطلبة من التسجيل والالتحاق بالجامعات مع بدء الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024-2025.





وبيّن الخطيب أن مجلس التعليم العالي أقر قبول (38260) طالبا في مرحلة البكالوريوس في الجامعات الرسمية، و(8115) طالب دبلوم في الجامعات التي تمنح درجة الدبلوم المتوسط.





وأشار الخطيب إلى استحداث العديد من التخصصات التقنية والتي تتطلب معدل (70) فما فوق منها: التكييف والتبريد /صيانة مركبات كهربائية وهجينة / تكنوولوجيا الأنظمة الهيدروليكية في الآليات الثقيلة / تكنولوجيا تقييم المنشآت وصيانتها / تكنولوجيا الطاقة الكهربائية/ تكنولوجيا صيانة الطائرات / الزراعة العضوية اضافة الى أن هناك 180 تخصصا على قائمة القبول الموحد أغلبها تخصصات تطبيقية ومهنية مطلبوبة في سوق العمل.





ولفت الخطيب إلى أن ما يحدد معدلات القبول التنافسية (3) متغيرات، وهي الأعداد التي أقرها مجلس التعليم العالي للقبول، بحيث أنه كلما قلت الأعداد المطلوبة في تخصص معين كلما ارتفع المعدل، ومعدلات الثانوية العامة وخيارات الطلبة وسلوكهم في تعبئة طلبات القبول.