مؤشر نيكاي يتصاعد بفضل أسهم التكنولوجيا وأداء إيجابي للداو جونز

(MENAFN
) أغلق مؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس، مدفوعاً بزيادة في أسهم التكنولوجيا، حيث استجاب المتداولون بشكل إيجابي للإغلاق القياسي لمؤشر داو جونز
الصناعي بعد البيانات الاقتصادية القوية من الولايات المتحدة، وارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.74 في المئة، ليصل إلى 38,647.75 نقطة، بينما ظل المؤشر ثابتاً خلال الأسبوع، إلا أنه شهد تراجعاً يتجاوز واحد في المئة خلال الشهر، وبشكل مشابه، سجل مؤشر توبيكس الأوسع نطاقاً زيادة قدرها 0.73 في المئة، ليغلق عند 2,712.63 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية طفيفة بنسبة 0.3 في المئة، رغم أنه عانى أيضاً من خسارة شهرية بنحو 3 في المئة، وهي أكبر خسارة له منذ أكتوبر.
كما كانت الزيادة في الأسهم المحلية مدفوعة جزئياً بالأداء القوي لمؤشر داو جونز، رغم ظروف التداول المتباينة في سوق الولايات المتحدة، وأشار ناوكي فوجيورا، المدير العام في شينكين لإدارة الأصول، إلى أن أسهم الشركات المتعلقة بالرقائق في اليابان ارتفعت حتى في الوقت الذي شهد فيه مؤشر ناسداك تراجعاً، مما يشير إلى أن شركة نفيديا، التي كانت لاعباً رئيسياً في قطاع أشباه الموصلات، لم تعد المؤشر الوحيد الذي يحرك السوق كما كانت في السابق، وسجل داو جونز إغلاقاً قياسياً جديداً يوم الخميس، على الرغم من انخفاض أسهم نفيديا بعد توقعات غير مشجعة، مما يبرز التباين في مشاعر المستثمرين تجاه أسهم التكنولوجيا.
في حين دُعمت المكاسب في نيكاي أيضاً ببيانات إيجابية عن الاقتصاد الأمريكي، والتي أظهرت نمواً أقوى من المتوقع بفضل إنفاق المستهلكين، مما يعزز الآمال في أن الركود في الولايات المتحدة قد يتم تجنبه، ومن بين الشركات الرابحة، ارتفعت شركة أدفانتست، المتخصصة في معدات اختبار الرقائق، بنسبة 3.7 في المئة، مما قدم أكبر دعم لمؤشر نيكاي، كما أضافت شركات تكنولوجيا أخرى، مثل توكيو إلكترون، التي تنتج معدات تصنيع الرقائق، 0.3 في المئة، وارتفعت مجموعة سوفت بانك، وهي مستثمر كبير في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، بنسبة 3.2 في المئة. من ناحية أخرى، شهدت شركة تيرومو، المصنعة لمعدات طبية، انخفاضاً في أسهمها بنسبة 2.9 في المئة، مما أثر سلباً على مؤشر نيكاي بعد أن ظهرت أخبار عن تخطيط مساهميها لبيع أسهم بقيمة 73.2 مليار ين (حوالي 505.56 مليون دولار) للمستثمرين الأجانب.
MENAFN01092024000045015682ID1108623717
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.