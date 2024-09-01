غازبروم تشهد تصاعداً كبيراً في الأرباح للنصف الأول من 2024

(MENAFN
) أفادت شركة غازبروم، العملاق الروسي المملوك للدولة في قطاع الطاقة، بارتفاع كبير في الأرباح للنصف الأول من هذا العام، حيث بلغت حوالي 1.04 تريليون روبل (11.3 مليار دولار)، ويمثل هذا الرقم زيادة تزيد عن ثلاثة أضعاف مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وفقاً لتقرير أعمال صدر يوم الخميس. يُعزى الارتفاع الملحوظ في الأرباح إلى عدة عوامل رئيسية، بما في ذلك زيادة صادرات الغاز عبر الأنابيب، مبيعات النفط القوية، والاستحواذ الاستراتيجي على حصة شركة شل في مشروع ساخالين 2.
كما تشير نتائج الشركة إلى تحول كبير مقارنة بالصعوبات التي واجهتها في عام 2022، عندما تأثرت بشكل كبير أعمالها الأساسية في تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وتدهورت علاقات غازبروم مع الغرب بشكل حاد بعد بداية الحرب مع أوكرانيا، مما أدى إلى انخفاض كبير في سوقها الأوروبية، وكانت الأضرار عميقة لدرجة أن غازبروم سجلت أول خسارة صافية سنوية لها في 2023 منذ بداية القرن الحادي والعشرين، مما أبرز التحديات التي واجهتها في ظل التوترات الجيوسياسية.
ومع ذلك، شهد النصف الأول من عام 2024 انتعاشاً ملحوظاً في أوضاع غازبروم، مدفوعاً بانتعاش في صادرات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا، وارتفعت الصادرات إلى هذا السوق، الذي كان أكبر سوق لغازبروم، بأكثر من 25 في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بالإضافة إلى ذلك، تجاوزت الكميات الموردة إلى الصين الأحجام المحددة في العقد مع شركة الصين الوطنية للبترول، مما يعكس الطلب القوي من الأسواق الآسيوية، وتتوقع غازبروم أن تصل إمداداتها من الغاز عبر الأنابيب إلى الصين إلى 38 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2025، مما يشير إلى تحول استراتيجي نحو تعزيز حضورها في سوق الطاقة الآسيوي.
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