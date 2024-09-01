التضخم في فرنسا يتراجع إلى أقل مستوى سنوي منذ 3 سنوات في شهر أغسطس

(MENAFN
) انخفض معدل التضخم في أسعار المستهلكين في فرنسا إلى أدنى مستوى سنوي له خلال ثلاث سنوات في أغسطس، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس، وجاء هذا الانخفاض مدفوعاً بشكل كبير بتراجع أسعار المنتجات البترولية والكهرباء، وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يقيس التضخم بناءً على المعايير الفرنسية، إلى 1.9 في المئة على أساس سنوي في أغسطس، انخفاضاً من 2.3 في المئة المعدلة في يوليو، ويعتبر هذا الرقم أدنى معدل تضخم يتم تسجيله منذ عام 2021، وجاء أعلى بقليل من التوقعات المتوسطة البالغة 1.8 في المئة، وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 0.6 في المئة في أغسطس، بعد زيادة قدرها 0.2 في المئة في يوليو، وكان هذا الارتفاع أعلى قليلاً من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 0.5 في المئة.
وعند التوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي لتسهيل المقارنة عبر منطقة اليورو، أظهر التضخم في فرنسا أيضاً تباطؤاً، حيث انخفض إلى 2.2 في المئة على أساس سنوي في أغسطس، مقارنة بـ 2.7 في المئة التي سجلت في نفس الشهر من العام الماضي، وكانت التوقعات السوقية قد توقعت زيادة بمعدل 2.1 في المئة، وتعكس هذه الأرقام اتجاهًا أوسع لتخفيف التضخم عبر أوروبا مع استمرار انخفاض أسعار الطاقة، لا سيما النفط والكهرباء، ومع ذلك، بينما يبرد التضخم، تشير مؤشرات اقتصادية أخرى إلى تباطؤ في الزخم الاقتصادي الفرنسي.
في حين كشفت البيانات الرسمية الصادرة في نفس اليوم كشفت أن الاقتصاد الفرنسي نما بوتيرة أبطأ من المتوقع خلال الربع الثاني من العام. نمت الاقتصاد بنسبة 0.2 في المئة على أساس ربع سنوي، أقل من التقدير السابق للوكالة الفرنسية للإحصاء الذي كان يشير إلى نمو قدره 0.3 في المئة والذي تم الإعلان عنه في يوليو، ويشير هذا النمو البطيء إلى أنه بينما تنخفض الضغوط التضخمية، فإن النشاط الاقتصادي في فرنسا يشهد أيضاً بعض التباطؤ، مما يعكس المشهد الاقتصادي المعقد الذي يواجه البلاد.
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