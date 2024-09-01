الحسين للسرطان: السجائر الإلكترونية تتضمن مركبات إضافية بعضها سام

MENAFN - Khaberni) خبرني- انتشر في الآونة الأخيرة بشكل كبير، استخدام النظم الإلكترونية لإيصال "النيكوتين" والمتعارف عليه بـ"السجائر الإلكترونية"، والتي تتوفر بأشكال وأنواع مختلفة في الأردن منذ ترخيصها بشكل رسمي محليا في العام 2019.

مركز الحسين للسرطان، أجرى ورقة توصيات بشأن السجائر الإلكترونية في الأردن، ومدى خطورة انتشارها بين مختلف الفئات العمرية، وتداعياتها الصحية على الإنسان.

وبحسب الورقة، يؤدي تسخين السائل الموجود في السجائر الإلكترونية إلى تكون مركبات إضافية، العديد منها سامة أو مسرطنة عند استنشاقها، إذ تشمل هذه المركبات (بالإضافة إلى النيكوتين) النيتروزامينات، والألدهيدات، والمعادن والمركبات العضوية المتطايرة والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات.

** زيادة مضطردة بنسب التدخين في الأردن

لقد أثمرت الجهود العالمية في مكافحة التبغ في الحد من تدخين سجائر التبغ التقليدية في بعض دول العالم، لكن على النقيض من ذلك، شهد الأردن زيادة مضطردة في نسبة التدخين بلغت 42% عام 2019، وفق الورقة.

كما أظهرت البيانات على المستوى المحلي أن نسبة استخدام السجائر الإلكترونية من قبل البالغين في الأردن، بلغت حوالي 10%، وذلك قبل ترخيصها في عام 2019، وتشير إلى أن هذه النسبة قد زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة خصوصا بين طلبة الجامعات.

وتشير الورقة إلى أن انتشار وباء آفة التبغ في الأردن وقلة البيانات المتوفرة في هذا المجال، أديا إلى تفاقم التحديات التي تتطلب جهودا وطنية موحدة ومكثفة من قبل الأطباء وصناع القرار للوقوف على هذه التحديات.

** المخاوف المتعلقة باستخدام السجائر الإلكترونية

وبحسب الورقة؛ أظهرت الدراسات المتوفرة لحد الآن، أن استخدام السجائر الإلكترونية قد يتسبب بجملة من الآثار السلبية على جسم الإنسان، بينها الإدمان على النيكوتين، والتأثيرات على صحة القلب والجهاز التنفسي، واحتواؤها على مواد مسرطنة.

كما تم ربط استخدامها بتأثيرات صحية أخرى كنوبات الصرع والتسبب بالإجهاد والقلق والمشاكل النفسية خاصة بين فئة الشباب.

وبينت الدراسات التي تناولت سلوك مستخدمي السجائر الإلكترونية، وفق مركز الحسين للسرطان، أن البعض يقوم بالاستهلاك المزدوج الذي يجمع ما بين سجائر التبغ التقليدية والسجائر الإلكترونية معا، مما يعرض المستخدم إلى مخاطر جسيمة تفوق تلك الناتجة عن استخدام نوع واحد فقط.

"إن استخدام السجائر الإلكترونية من قبل غير المدخنين قد يزيد من احتمالية إقدامهم على تجربة تدخين التبغ، مما قد يخلق أجيالا جديدة من المدخنين"، وفق الورقة.

** التوصيات

وخلُص مركز الحسين للسرطان لجملة من التوصيات، بشأن مخاطر انتشار السجائر الإلكترونية، والتسويق لها، وتتمثل بـ "الامتناع عن التسويق للسجائر الإلكترونية كوسائل للإقلاع عن التدخين، فهنالك خيارات علاجية دوائية وسلوكية آمنة وفعالة للإقلاع عن التدخين تتوفر في عيادات الإقلاع عن التدخين كافة في الأردن، والإحجام عن الترويج للسجائر الإلكترونية كبدائل آمنة لمنتجات التبغ التقليدية".

كما تتضمن التوصيات؛ ضبط سوق منتجات السجائر الإلكترونية في الأردن بشكل أكثر حزما، وقيام الجهات المعنية بجمع وقياس البيانات بشكل مستمر لمعرفة مدى انتشار التبغ والسجائر الإلكترونية وتأثيراتها المختلفة على أفراد المجتمع المحلي.

وتشمل التوصيات أيضا؛ تطبيق جميع القوانين المتعلقة بمنع تدخين التبغ واستخدام السجائر الإلكترونية، من قبل الجهات المسؤولة في الأردن بقيادة وزارة الصحة وبمشاركة الجهات المعنية.

