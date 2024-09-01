وفاة مغني راب أمريكي بعد سقوطه على المسرح

توفي الراب الأمريكي فاتمان سكوب، على ما أفاد مدير أعماله أمس، بعدما كان البالغ 53 عاماً سقط على خشبة المسرح خلال حفلة موسيقية في اليوم السابق.

وكان فاتمان سكوب، الذي اشتُهر بأغنيتيه "بي فيثفول" Be Faithful و"إت تيكس سكوب" It Takes Scoop، هوى خلال إحيائه حفلة في مدينة هامدن بولاية كونيتيكت (شمال شرق الولايات المتحدة)، فنُقِل إلى المستشفى، لكنّ الأطباء لم يتمكنوا من إنعاشه، وفق ما أوضح عدد من وسائل الإعلام الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو عرضه موقع "تي إم زي" المتخصص في أخبار المشاهير مسعفين يُجرون عملية إنعاش لقلب الفنان عندما كان لا يزال على المسرح.

ونعاه مدير أعماله بيرتش مايكل في منشور على شبكة "فيسبوك" جاء فيه: "بقلب حزين، أعلن وفاة آيزك فريمان الثالث، المعروف مهنيا باسم فاتمان سكوب".

وأضاف، في منشوره الذي أرفق به صورة لمغني الراب: "لقد علمتني أن أكون الرجل الذي أنا عليه اليوم. أحبك يا سكوب، شكراً جزيلاً لك على كل ما أعطيتني".

ووجهت نجمة الهيب هوب ميسي إليوت تحية إلى فاتمان سكوب، فكتبت عبر منصة "إكس" أن ما تمتع به من "صوت وطاقة" أسهم طوال أكثر من عقدين في "كثير من الأغنيات التي أسعدت الناس وحعلتهم يرقصون". وأضافت: "تأثيرك ضخم، ولن يُنسى أبداً".