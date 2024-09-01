أحدث صيحات الموضة... جوارب ممزّقة بـ1500 دولار!

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - في أحدث تقاليع الموضة، أطلقت دار أزياء "بالانسياغا" الفرنسية جوارب نسائية ممزقة ومليئة بالثقوب بسعر خيالي بلغ 1460 دولاراً للقطعة الواحدة.
روّجت الشركة الفرنسية لهذا الزوج من الجوارب عبر موقعها الإلكتروني، شارحة عن مواصفاته بالقول: "مصنوعة من نسيج مزدوج ومتناسق، مع حزام مطاطي، متوافر باللونين الأسود والبيج الفاتح صنعت في إيطاليا".
أما الجوارب السليمة الغير ممزقة فعادة تبيعها علامة الأزياء الفاخرة بـ950 دولاراً للقطعة الواحدة، وفقاً لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
صيحات أخرى
تأتي هذه الصيحة الجديدة ضمن مجموعة صيحات غريبة أطلقتها الشركة خلال مواسم الأزياء أو الأحداث العالمية مثل الألعاب الأولمبية 2024 التي استضافتها فرنسا، وانتهت قبل أيام.
وطرحت مئز طاهٍ بسعر 635 دولاراً أمريكياً لكنه ليس لاستعمال الطهاة بل "تقليعة جديدة" يمكن ارتدائها فوق الملابس الكاجوال.
عرضت المئزر بلونين الأول الأبيض مع عبارة
بالنسياغا و"باريس 2024". أما الثاني فكان باللون الأسود ويحمل شعار الأولمبياد وتظهر كلمة "باريس" محفورة على الجهة الأمامية منه مزينة بصور معالم باريس الشهيرة كبرج إيفل وكاتدرائية نوتردام.
وتشتمل مجموعة "باريس 2024" أيضاً على سترات سميكة باللونين الأبيض والأسود بقلنسوة مكتوب عليها "أنا أحب باريس" بسعر 1080 دولاراً.
ولم يقتصر الأمر على الملابس بل اشتمل على الإكسسوارات كالحقائب الجلدية الفاخرة مطبوع عليها عبارة "شانزليزيه" وسعرها 222 دولاراً لكل منها، إضافة إلى قبعات بيسبول بقيمة 350 دولاراً، وكرات قدم وعصي تنس أيضاً.
يُذكر أن العلامة التجارية تأسست عام 1919 على يد كريستوبال بالنسياغا في مدينة سان سيباستيان الإسبانية، ويقع المقر الرئيسي للعلامة في العاصمة الفرنسية.
وتمتلك الشركة الأم، Kering، أيضاً علامات تجارية راقية مثل غوتشي وإيف سان لوران وبوتاغا فينيتا.
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