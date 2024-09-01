أحدث صيحات الموضة... جوارب ممزّقة بـ1500 دولار!

MENAFN - Khaberni) خبرني - في أحدث تقاليع الموضة، أطلقت دار أزياء "بالانسياغا" الفرنسية جوارب نسائية ممزقة ومليئة بالثقوب بسعر خيالي بلغ 1460 دولاراً للقطعة الواحدة.

روّجت الشركة الفرنسية لهذا الزوج من الجوارب عبر موقعها الإلكتروني، شارحة عن مواصفاته بالقول: "مصنوعة من نسيج مزدوج ومتناسق، مع حزام مطاطي، متوافر باللونين الأسود والبيج الفاتح صنعت في إيطاليا".

أما الجوارب السليمة الغير ممزقة فعادة تبيعها علامة الأزياء الفاخرة بـ950 دولاراً للقطعة الواحدة، وفقاً لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

صيحات أخرى

تأتي هذه الصيحة الجديدة ضمن مجموعة صيحات غريبة أطلقتها الشركة خلال مواسم الأزياء أو الأحداث العالمية مثل الألعاب الأولمبية 2024 التي استضافتها فرنسا، وانتهت قبل أيام.

وطرحت مئز طاهٍ بسعر 635 دولاراً أمريكياً لكنه ليس لاستعمال الطهاة بل "تقليعة جديدة" يمكن ارتدائها فوق الملابس الكاجوال.

عرضت المئزر بلونين الأول الأبيض مع عبارة

بالنسياغا و"باريس 2024". أما الثاني فكان باللون الأسود ويحمل شعار الأولمبياد وتظهر كلمة "باريس" محفورة على الجهة الأمامية منه مزينة بصور معالم باريس الشهيرة كبرج إيفل وكاتدرائية نوتردام.

وتشتمل مجموعة "باريس 2024" أيضاً على سترات سميكة باللونين الأبيض والأسود بقلنسوة مكتوب عليها "أنا أحب باريس" بسعر 1080 دولاراً.

ولم يقتصر الأمر على الملابس بل اشتمل على الإكسسوارات كالحقائب الجلدية الفاخرة مطبوع عليها عبارة "شانزليزيه" وسعرها 222 دولاراً لكل منها، إضافة إلى قبعات بيسبول بقيمة 350 دولاراً، وكرات قدم وعصي تنس أيضاً.

يُذكر أن العلامة التجارية تأسست عام 1919 على يد كريستوبال بالنسياغا في مدينة سان سيباستيان الإسبانية، ويقع المقر الرئيسي للعلامة في العاصمة الفرنسية.

وتمتلك الشركة الأم، Kering، أيضاً علامات تجارية راقية مثل غوتشي وإيف سان لوران وبوتاغا فينيتا.