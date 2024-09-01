Sunday, 01 September 2024 01:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استقبل الخريف ببشرة نضرة: 5 خطوات للعناية ببشرتك في فصل التغيير

9/1/2024 5:18:47 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - مع اقتراب فصل الخريف، تبدأ بشرتنا في التكيف مع التغيرات المناخية، مما يتطلب منا تعديل روتين العناية بها. فبعد حرارة الصيف، يتطلب فصل الخريف رعاية خاصة للحفاظ على نضارة البشرة ومقاومة الجفاف. إليك 5 خطوات أساسية لتحضير بشرتك لاستقبال هذا الفصل:

1. الترطيب العميق: أهمية الترطيب: يعد الترطيب العمق أساس العناية بالبشرة في الخريف. فمع انخفاض الرطوبة في الجو، تفقد البشرة رطوبتها بشكل أسرع.

المنتجات المناسبة: استخدمي كريمات مرطبة غنية بالزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون أو الأفوكادو. كما يمكنك إضافة الأمصال التي تحتوي على حمض الهيالورونيك لتعزيز الترطيب.

2. التقشير اللطيف: لماذا التقشير؟ يساعد التقشير على إزالة الخلايا الميتة وتوحيد لون البشرة، مما يجعلها أكثر استعدادًا لامتصاص المرطبات.

المنتجات المناسبة: اختاري مقشرات لطيفة تحتوي على حبيبات طبيعية أو إنزيمات. تجنبي التقشير الزائد الذي قد يؤدي إلى تهيج البشرة.

3. الحماية من أشعة الشمس: أشعة الشمس الخادعة: حتى في أيام الخريف الغائمة، لا تنسي تطبيق واقي الشمس واسع الطيف. فالأشعة فوق البنفسجية لا تزال تصل إلى بشرتك وتسبب التصبغات والبقع الداكنة.

4. التغذية من الداخل: الغذاء الصحي للبشرة: تناولي الكثير من الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن. شرب الماء بكميات كافية يساعد أيضًا على ترطيب البشرة من الداخل.

5. استخدام الأقنعة المغذية: أقنعة منزلية أو جاهزة: استخدمي أقنعة طبيعية مثل قناع الأفوكادو أو العسل، أو استشيري مختصًا لاختيار القناع المناسب لنوع بشرتك.

نصائح إضافية: الاهتمام بالشفاه: استخدمي مرطب شفاه غني بانتظام لحماية شفتيك من الجفاف والتشقق. تنظيف البشرة بلطف: استخدمي منظفًا لطيفًا وخاليًا من الكحول لتنظيف بشرتك مرتين يوميًا. الحصول على قسط كاف من النوم: النوم الجيد يساعد على تجديد خلايا البشرة.

MENAFN01092024000151011027ID1108623671

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث