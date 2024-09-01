استقبل الخريف ببشرة نضرة: 5 خطوات للعناية ببشرتك في فصل التغيير

MENAFN - Khaberni) خبرني - مع اقتراب فصل الخريف، تبدأ بشرتنا في التكيف مع التغيرات المناخية، مما يتطلب منا تعديل روتين العناية بها. فبعد حرارة الصيف، يتطلب فصل الخريف رعاية خاصة للحفاظ على نضارة البشرة ومقاومة الجفاف. إليك 5 خطوات أساسية لتحضير بشرتك لاستقبال هذا الفصل:

1. الترطيب العميق: أهمية الترطيب: يعد الترطيب العمق أساس العناية بالبشرة في الخريف. فمع انخفاض الرطوبة في الجو، تفقد البشرة رطوبتها بشكل أسرع.

المنتجات المناسبة: استخدمي كريمات مرطبة غنية بالزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون أو الأفوكادو. كما يمكنك إضافة الأمصال التي تحتوي على حمض الهيالورونيك لتعزيز الترطيب.

2. التقشير اللطيف: لماذا التقشير؟ يساعد التقشير على إزالة الخلايا الميتة وتوحيد لون البشرة، مما يجعلها أكثر استعدادًا لامتصاص المرطبات.

المنتجات المناسبة: اختاري مقشرات لطيفة تحتوي على حبيبات طبيعية أو إنزيمات. تجنبي التقشير الزائد الذي قد يؤدي إلى تهيج البشرة.

3. الحماية من أشعة الشمس: أشعة الشمس الخادعة: حتى في أيام الخريف الغائمة، لا تنسي تطبيق واقي الشمس واسع الطيف. فالأشعة فوق البنفسجية لا تزال تصل إلى بشرتك وتسبب التصبغات والبقع الداكنة.

4. التغذية من الداخل: الغذاء الصحي للبشرة: تناولي الكثير من الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن. شرب الماء بكميات كافية يساعد أيضًا على ترطيب البشرة من الداخل.

5. استخدام الأقنعة المغذية: أقنعة منزلية أو جاهزة: استخدمي أقنعة طبيعية مثل قناع الأفوكادو أو العسل، أو استشيري مختصًا لاختيار القناع المناسب لنوع بشرتك.

نصائح إضافية: الاهتمام بالشفاه: استخدمي مرطب شفاه غني بانتظام لحماية شفتيك من الجفاف والتشقق. تنظيف البشرة بلطف: استخدمي منظفًا لطيفًا وخاليًا من الكحول لتنظيف بشرتك مرتين يوميًا. الحصول على قسط كاف من النوم: النوم الجيد يساعد على تجديد خلايا البشرة.