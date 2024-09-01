دراسة علمية حديثة: ألعاب الكمبيوتر تحسّن الصحة العقلية

كشفت دراسة علمية حديثة أن ممارسة ألعاب الكمبيوتر تحسّن الصحة العقلية، مؤكدةً عدم صواب الاعتقادات السابقة بهذا الشأن، ما يدعو معارضي ومنتقدي ألعاب الكمبيوتر إلى إعادة النظر في موقفهم.

وأوضحت الدراسة العلمية، التي أجريت في اليابان، أن ممارسة الألعاب، وبخاصة على جهازي نيينتدو سويتك وبلاي ستيشن2، خففت الآثار العقلية السلبية فترات البقاء الطويلة في المنازل أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرةً إلى أنها قلصت تشوهات التطور الاجتماعي والتعليمي للأطفال والمراهقين خلال تلك الفترة.

وقال الباحثون في الدراسة، التي نشرتها مجلة «نيتشر» للسلوك البشري، إنهم وجدوا أن «امتلاك جهاز ألعاب إلى جانب زيادة اللعب حسَّن الحالة العقلية».

وأضافوا، في نتائج الدراسة، التي شملت نحو 100 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 10 و69 عاماً، أن «ملكية جهاز الألعاب قللت الضغط النفسي»، لافتين إلى أنها أدت إلى تحسين مستوى الرضا عن الحياة.

وأشار الباحثون، في الدراسة التي شاركت فيها مؤسسات عدة منها مركز ريتسمايكان لدراسات الألعاب في جامعة ريتسومايكان ومركز أبحاث التطور العقلي للأطفال في كلية الطب بجامعة هاماماتسو، إلى أن ألعاب الفيديو «تواجه تشككاً عاماً متزايداً بسبب قرارات السياسة الصحية المثيرة للجدل، مثل أحدث قرارات منظمة الصحة العالمية بشأن ما يسمى باضطراب اللعب».

وذكروا أنه في الوقت نفسه ترتبط ممارسة ألعاب الفيديو بانخفاض اللياقة البدنية ومشكلات في السمع، نظراً لأن الإفراط في اللعب يؤدي إلى الجلوس لساعات عديدة أمام الشاشة مع سماعة أذن في أغلب الأحيان ورفع شدة الصوت.

وبينوا أن هناك مخاوف أخرى مرتبطة بكيفية ممارسة الألعاب عبر الإنترنت بالنسبة إلى الأطفال الذين قد يتعرضون لممارسات خطيرة ضدهم من جانب بالغين غرباء عنهم.

الجدير بالذكر أنه على مدى عشرات السنين، ظلت عبارة «اترك جهاز الألعاب واعمل واجبك المنزلي» تتردد على ألسنة الآباء والأمهات داخل أغلب المنازل، منذ ظهور أجهزة ألعاب الفيديو، مثل أتاري وكومودور 64، لأول مرة قبل نحو 40 عاماً.

وعلى الرغم من رفضها فترة طويلة باعتبارها وسيلة للتشتيت، حتى في شكلها القديم المليء بالصور المبعثرة، فقد تعرضت ألعاب الفيديو في الآونة الأخيرة لانتقادات بسبب محتواها العنيف الذي يسبب الإدمان على ممارستها في بعض الأحيان.