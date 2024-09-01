وفاة الإيفواري سول بامبا مدافع ليدز يونايتد السابق عن 39 عاماً



توفى الإيفواري سول بامبا المدافع السابق لكارديف سيتي وليدز يونايتد أمس السبت عن عمر 39 عاما.

وكان بامبا يعمل في فريق أضنة سبور التركي، الذي أعلن نبأ وفاته مساء السبت.

وذكر النادي التركي في بيان "مديرنا التقني سليمان بامبا، الذي أصيب بأزمة صحية قبل المباراة أمام مانيسا أمس، جرى نقله إلى مانيسا جلال باير، وللأسف خسر معركته من أجل الحياة هناك، تعازينا لعائلته ولمجتمعنا".

وتم إصابة بامبا بسرطان الغدد الليمفاوية في عام 2021 أثناء وجوده في كارديف، ولكن تم إعلان تعافيه من بعد دورة من العلاج الكيميائي وعاد للعب مرة أخرى مع فريقي بلوبيردز وميدلسبره.

وسبق لبامبا أيضا الاحتراف في صفوف ليستر سيتي وهيبرنيان ودنفرملاين، كما خاض 46 مباراة دولية مع منتخب كوت ديفوار.

وذكر ليدز يونايتد في بيان عبر منصة "إكس" للتواصل الإجتماعي "الجميع في نادي ليدز يونايتد شعر بحزن شديد لسماع نبأ وفاة القائد السابق للفريق سول بامبا".

وأضاف البيان "تعاطفنا وتعازينا لعائلته وأصدقائه في هذه الأوقات الصعبة، أرقد في سلام سول، ستبقى في قلوبنا دائما".

من جانبه أوضح نادي ميدلسبره "نشعر بحزن عميق لمعرفة نبأ وفاة سول بامبا عن 39 عاما، قلوبنا مع عائلة سول وأصدقائه في هذه الأوقات، أرقد في سلام".

وخاض بامبا أكثر من 100 مباراة مع كارديف سيتي وعمل في منصب المدرب المساعد لمدة ستة أشهر في 2023.

وأوضح كارديف في بيان عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الإجتماعي "بحزن عميق علمنا بنبأ وفاة أسطورة النادي، سول بامبا".

وأضاف "كلاعب ومدرب كان تأثير سول على النادي غير محدود، لقد كان بطلاً بالنسبة لنا جميعًا، وقائدًا في كل غرفة ملابس ورجلًا نبيلًا حقًا".

وأشار "تعاطفنا مع أصدقائه وعائلته وكل من حالفه الحظ في معرفة وحب سول".