أبيض الشباب يتعادل ودياً مع شقيقه القطري في زغرب

تعادل منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 عاماً مع شقيقه القطري بهدف لهدف في مباراته الودية الأولى التي أقيمت في معسكر زغرب.

وتقدم المنتخب القطري في الشوط الأول من ركلة جزاء قبل أن يسجل منتخبنا التعادل في الدقيقة 52 عن طريق اللاعب عبيد سالم.

وأكد المدرب الوطني سليم عبدالرحمن أن التجربة الودية أمام المنتخب القطري كانت إيجابية, حيث قدّم فيها اللاعبون مستوى جيداً, وطبقوا ما مطلوب منهم ، مشيراً إلى أن هذه التجارب تسهم في زيادة التجانس بين اللاعبين ,

خاصة أن التصفيات باتت قريبة جداً.

ويستعد منتخبنا لخوض تجربته الودية الثانية يوم 7 سبتمبر أمام نظيره منتخب بولندا.

الجدير بالذكر أن أبيض الشباب يقيم حاليا معسكره في كرواتيا استعداداً للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب المقررة هذا الشهر في الكويت.