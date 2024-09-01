Sunday, 01 September 2024 01:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أبيض الشباب يتعادل ودياً مع شقيقه القطري في زغرب

9/1/2024 5:14:01 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعادل منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم تحت 20 عاماً مع شقيقه القطري بهدف لهدف في مباراته الودية الأولى التي أقيمت في معسكر زغرب.

وتقدم المنتخب القطري في الشوط الأول من ركلة جزاء قبل أن يسجل منتخبنا التعادل في الدقيقة 52 عن طريق اللاعب عبيد سالم.

وأكد المدرب الوطني سليم عبدالرحمن أن التجربة الودية أمام المنتخب القطري كانت إيجابية, حيث قدّم فيها اللاعبون مستوى جيداً, وطبقوا ما مطلوب منهم ، مشيراً إلى أن هذه التجارب تسهم في زيادة التجانس بين اللاعبين ,
خاصة أن التصفيات باتت قريبة جداً.

ويستعد منتخبنا لخوض تجربته الودية الثانية يوم 7 سبتمبر أمام نظيره منتخب بولندا.

الجدير بالذكر أن أبيض الشباب يقيم حاليا معسكره في كرواتيا استعداداً للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب المقررة هذا الشهر في الكويت.

MENAFN01092024000110011019ID1108623613

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث