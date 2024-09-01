حماس تحمل إسرائيل مسؤولية وفاة رهائن والجيش الإسرائيلي يكشف هوياتهم

(MENAFN
- Al-Bayan)
حملت حركة حماس اليوم الأحد إسرائيل المسؤولية عن وفاة رهائن،
فيما كشف الجيش الإسرائيلي هويات الرهائن الستة الذين عثر على جثثهم في نفق تحت الأرض في جنوب قطاع غزة.
وقال
عزت الرشق عضو المكتب السياسي
للحركة
"من يتحمل مسؤولية موت الأسرى لدى المقاومة هو الاحتلال الذي يصر على مواصلة حرب الإبادة الجماعية والتهرب من الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار".
وحمّل
الرشق "الإدارة الأمريكية وبايدن نفسه مسؤولية الجرائم اليومية وحرب الإبادة في قطاع غزَّة، التي بلغت حتى الآن أكثر من 150 ألف شهيد وجريح، 69 % منهم أطفال ونساء".
وأكد أن "حماس كانت حريصة أكثر من بايدن على حياة الأسرى لديها، ولهذا وافقت على مقترحه بالخصوص وعلى قرار مجلس الأمن، بينما رفضهما نتنياهو، واستسلمت إدارته لشروط نتنياهو، الهادفة لتعطيل التوصل لاتفاق، حفاظاً على سلطته".
وكان الجيش الإسرائيلي
أعلن الأحد أنه حدد هويات الرهائن الستة الذين عثر عليهم في نفق تحت الأرض في جنوب قطاع غزة.
وعُثر على جثثهم السبت في "نفق تحت الأرض في منطقة رفح بقطاع غزة" وقد أُعيدت إلى إسرائيل حيث تم التعرف عليها رسميا، بحسب الجيش.
وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أن جثث كارميل جات وإيدن يروشالمي وهيرش غولدبرغ-بولين وألكسندر لوبانوف وألموغ ساروسي وأوري دانينو نقلت إلى إسرائيل.
وذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان أن من
بين الضحايا الرهينة الإسرائيلي- الأمريكي هيرش غولدبرغ بولين.
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