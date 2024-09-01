حماس تحمل إسرائيل مسؤولية وفاة رهائن والجيش الإسرائيلي يكشف هوياتهم



حملت حركة حماس اليوم الأحد إسرائيل المسؤولية عن وفاة رهائن،

فيما كشف الجيش الإسرائيلي هويات الرهائن الستة الذين عثر على جثثهم في نفق تحت الأرض في جنوب قطاع غزة.

وقال

عزت الرشق عضو المكتب السياسي

للحركة

"من يتحمل مسؤولية موت الأسرى لدى المقاومة هو الاحتلال الذي يصر على مواصلة حرب الإبادة الجماعية والتهرب من الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار".

وحمّل

الرشق "الإدارة الأمريكية وبايدن نفسه مسؤولية الجرائم اليومية وحرب الإبادة في قطاع غزَّة، التي بلغت حتى الآن أكثر من 150 ألف شهيد وجريح، 69 % منهم أطفال ونساء".

وأكد أن "حماس كانت حريصة أكثر من بايدن على حياة الأسرى لديها، ولهذا وافقت على مقترحه بالخصوص وعلى قرار مجلس الأمن، بينما رفضهما نتنياهو، واستسلمت إدارته لشروط نتنياهو، الهادفة لتعطيل التوصل لاتفاق، حفاظاً على سلطته".





وكان الجيش الإسرائيلي

أعلن الأحد أنه حدد هويات الرهائن الستة الذين عثر عليهم في نفق تحت الأرض في جنوب قطاع غزة.

وعُثر على جثثهم السبت في "نفق تحت الأرض في منطقة رفح بقطاع غزة" وقد أُعيدت إلى إسرائيل حيث تم التعرف عليها رسميا، بحسب الجيش.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أن جثث كارميل جات وإيدن يروشالمي وهيرش غولدبرغ-بولين وألكسندر لوبانوف وألموغ ساروسي وأوري دانينو نقلت إلى إسرائيل.

وذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان أن من

بين الضحايا الرهينة الإسرائيلي- الأمريكي هيرش غولدبرغ بولين.