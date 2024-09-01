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غالانت يدعو مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي إلى الانعقاد والتراجع عن قراره حول ممر فيلادلفيا

9/1/2024 5:14:01 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت مجلس الوزراء الأمني إلى الانعقاد والتراجع عن قراره الأخير، الذي يقضي بالحفاظ على وجود عسكري إسرائيلي على طول ممر فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر كجزء من أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وقال غالانت على موقع التواصل الاجتماعي، إكس "يجب أن ينعقد مجلس الوزراء الامني على الفور ويتراجع عن القرار الذي اتخذه يوم الخميس الماضي"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وأضاف "لقد فات الأوان بالنسبة للرهائن الذين قتلوا . يجب إعادة الرهائن، الذين مازالوا في أسر حماس ، إلى وطنهم ".

وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قد قرر المصادقة على خرائط تحدد بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة مع مصر.

وأفادت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية أمس الأول الجمعة بأنه تمت الموافقة على هذه الخطوة بعد موافقة أغلبية من 8 وزراء، وصوت ضدها فقط وزير الدفاع يوآف غالانت، بينما امتنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن التصويت.

ووفقا للتقرير، تم رسم الخرائط من جانب الجيش الإسرائيلي، وتبنتها الولايات المتحدة كجزء من مقترج صفقة رهائن.

وقال وزراء الحكومة خلال الاجتماع إن القرار يجعل إمكانية التوصل إلى اتفاق أكثر جدية، موضحين لحماس أنها ستضطر إلى التنازل عن الممر، على غرار تنازلها في مطلبها بإنهاء الحرب.


وأوضح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن هجوم 7 أكتوبر كان ممكنا لأن إسرائيل لم تكن تسيطر على ممر فيلادلفيا.

وأضاف أن مثل هذا الواقع لن يعود وأن إسرائيل مصممة على الحفاظ على الممر تحت سيطرتها.


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