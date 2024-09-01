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روسيا تعلن إسقاط 150 طائرة مسيرة أوكرانية

9/1/2024 5:14:01 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 158 طائرة مسيرة خلال الليل، بما في ذلك اثنتان في مدينة موسكو وتسع على منطقة موسكو المحيطة.

وكانت هناك ست وأربعون طائرة مسيرة فوق منطقة كورسك، حيث أرسلت أوكرانيا قواتها خلال الأسابيع الأخيرة في أكبر توغل في الأراضي الروسية منذ الحرب العالمية الثانية.

هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية نقلت المعركة بعيدا عن خط المواجهة إلى قلب روسيا. ومنذ بداية العام، كثفت أوكرانيا هجماتها الجوية على الأراضي الروسية، حيث استهدفت المصافي ومحطات النفط.

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