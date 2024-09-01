روسيا تعلن إسقاط 150 طائرة مسيرة أوكرانية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 158 طائرة مسيرة خلال الليل، بما في ذلك اثنتان في مدينة موسكو وتسع على منطقة موسكو المحيطة.
وكانت هناك ست وأربعون طائرة مسيرة فوق منطقة كورسك، حيث أرسلت أوكرانيا قواتها خلال الأسابيع الأخيرة في أكبر توغل في الأراضي الروسية منذ الحرب العالمية الثانية.
هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية نقلت المعركة بعيدا عن خط المواجهة إلى قلب روسيا. ومنذ بداية العام، كثفت أوكرانيا هجماتها الجوية على الأراضي الروسية، حيث استهدفت المصافي ومحطات النفط.
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