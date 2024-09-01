مقتل 3 من الشرطة الإسرائيلية في عملية إطلاق نار بالضفة الغربية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن مسؤولون إسرائيليون اليوم الأحد
مقتل ثلاثة إسرائيليين، من الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود، في عملية إطلاق نار في حاجز ترقوميا قرب الخليل بالضفة الغربية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار على عدة مركبات، بما في ذلك سيارة شرطة وحافلة، وقتل 3 عناصر من الشرطة الإسرائيلية، بينما انسحب المسلحون من المكان.
من جهتها أكدت الشرطة الإسرائيلية أن القتلى الثلاثة بإطلاق النار الذي وقع الأحد في جنوب الضفة الغربية هم عناصر في الجهاز.
وقال قائد الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية عوزي ليفي في موقع الهجوم قرب حاجز ترقوميا القريب من مدينة الخليل الفلسطينية "قتل ثلاثة من عناصر قوة الشرطة صباح اليوم في هجوم بإطلاق النار".
وكانت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء أعلنت عن مقتل ثلاثة، رجلين وامرأة في الهجوم.
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