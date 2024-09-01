مقتل 3 من الشرطة الإسرائيلية في عملية إطلاق نار بالضفة الغربية

أعلن مسؤولون إسرائيليون اليوم الأحد

مقتل ثلاثة إسرائيليين، من الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود، في عملية إطلاق نار في حاجز ترقوميا قرب الخليل بالضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار على عدة مركبات، بما في ذلك سيارة شرطة وحافلة، وقتل 3 عناصر من الشرطة الإسرائيلية، بينما انسحب المسلحون من المكان.

من جهتها أكدت الشرطة الإسرائيلية أن القتلى الثلاثة بإطلاق النار الذي وقع الأحد في جنوب الضفة الغربية هم عناصر في الجهاز.

وقال قائد الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية عوزي ليفي في موقع الهجوم قرب حاجز ترقوميا القريب من مدينة الخليل الفلسطينية "قتل ثلاثة من عناصر قوة الشرطة صباح اليوم في هجوم بإطلاق النار".

وكانت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء أعلنت عن مقتل ثلاثة، رجلين وامرأة في الهجوم.