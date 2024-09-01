أنور قرقاش: جهود مهمة وجادة للتصدي للحسابات المسيئة لدولنا الخليجية

أشاد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، بالجهود المهمة والجادة للتصدي للحسابات المسيئة للدول الخليجية، مؤكداً ضرورة المشاركة لمكافحة هذه الظاهرة الخبيثة.

وقال معاليه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «جهود مهمة وجادة للتصدي للحسابات المسيئة لدولنا الخليجية والساعية لتحقيق أهداف مختلفة عبر نشر الفتنة وخلخلة النسيج الاجتماعي الخليجي».

وأضاف: «دعوة نبيلة ومبادرة حكيمة لمعالي تركي آل الشيخ ومعالي عبد الله آل حامد تعكس الحرص المشترك للتوعية بأهمية المشاركة لمكافحة هذه الظاهرة الخبيثة».