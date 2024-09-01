أنور قرقاش: جهود مهمة وجادة للتصدي للحسابات المسيئة لدولنا الخليجية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أشاد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، بالجهود المهمة والجادة للتصدي للحسابات المسيئة للدول الخليجية، مؤكداً ضرورة المشاركة لمكافحة هذه الظاهرة الخبيثة.
وقال معاليه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «جهود مهمة وجادة للتصدي للحسابات المسيئة لدولنا الخليجية والساعية لتحقيق أهداف مختلفة عبر نشر الفتنة وخلخلة النسيج الاجتماعي الخليجي».
وأضاف: «دعوة نبيلة ومبادرة حكيمة لمعالي تركي آل الشيخ ومعالي عبد الله آل حامد تعكس الحرص المشترك للتوعية بأهمية المشاركة لمكافحة هذه الظاهرة الخبيثة».
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