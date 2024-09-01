Sunday, 01 September 2024 01:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قائد الجيش الأوكراني: الوضع صعب في مواجهة هجوم روسيا الرئيسي

9/1/2024 5:14:00 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن قال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي اليوم الأحد أن الوضع "صعب" في مواجهة الهجوم الروسي الرئيسي ولكن تم اتخاذ جميع القرارات اللازمة.

وقال سيرسكي عبر تيليجرام "الوضع صعب في مواجهة الهجوم الرئيسي لروسيا . لكن يتم اتخاذ جميع القرارات اللازمة على كافة المستويات دون تأخير".

MENAFN01092024000110011019ID1108623607

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث