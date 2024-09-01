قائد الجيش الأوكراني: الوضع صعب في مواجهة هجوم روسيا الرئيسي

قائد الجيش الأوكراني: الوضع صعب في مواجهة هجوم روسيا الرئيسي
التاريخ
9/1/2024 5:14:00 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن قال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي اليوم الأحد أن الوضع "صعب" في مواجهة الهجوم الروسي الرئيسي ولكن تم اتخاذ جميع القرارات اللازمة.
وقال سيرسكي عبر تيليجرام "الوضع صعب في مواجهة الهجوم الرئيسي لروسيا . لكن يتم اتخاذ جميع القرارات اللازمة على كافة المستويات دون تأخير".
MENAFN01092024000110011019ID1108623607
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.