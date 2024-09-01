قائد الجيش الأوكراني: الوضع صعب في مواجهة هجوم روسيا الرئيسي

أعلن قال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي اليوم الأحد أن الوضع "صعب" في مواجهة الهجوم الروسي الرئيسي ولكن تم اتخاذ جميع القرارات اللازمة.

وقال سيرسكي عبر تيليجرام "الوضع صعب في مواجهة الهجوم الرئيسي لروسيا . لكن يتم اتخاذ جميع القرارات اللازمة على كافة المستويات دون تأخير".