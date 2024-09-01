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5 خطوات لتقديم طلبات المغادرة مع الإعفاء من الرسوم

9/1/2024 5:14:00 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ 5 خطوات لاستفادت الفئات الأربعة من خيار «مغادرة الدولة من دون دفع الغرامات المالية» التي توفرها حملة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات»، والتي تنفّذها الهيئة لتسوية أوضاع المخالفين، اعتباراً من اليوم ولمدة شهرين حتى نهاية 30 أكتوبر 2024.

وتتمثل تلك الخطوات في الدخول إلى الموقع الإلكتروني ()، ومن ثم التوجه إلى شريط قائمة الخيارات الموجود في اعلى صفحة الموقع الالكتروني، واختيار «خدمات عامة»، ثم اختيار خيار «الغرامات وتصاريح المغادرة».

وينقل هذا الخيار المتعامل إلى صفحة جديدة تظهر فيها 5 خيارات مختلفة، يختار منها المتعامل خيار «المتابعة والتحقيق - تصريح - مغادرة – إصدار»، وهي خدمة يتم بموجبها إصدار تصريح مغادرة الدولة لمخالفين قوانين الدخول والإقامة في الدولة، سواء من المقيمين أو حملة التأشيرات، ثم ملء البيانات باختيار نوع الحالة التي يمثلها المتقدم (إقامة أو تأشيرة)، ثم اخيار المعرف (الرقم الموحد - رقم الملف - رقم الجواز)، واخيار جنسية المتقدم وتاريخ ميلاده، على أن ينتقل المتعامل إلى صفحة أخرى، يتم فيها وإرفاق المستندات المطلوبة لإنجاز متطلبات تقدم الخدمة، ثم استقبال المعاملة بالبريد الإلكتروني.

وفي السابق كانت رسوم الخدمة تبلغ 350 درهماً، إلا أن الآلية الجديدة تعمل على إعفاء المتقدمين من تلك الرسوم.

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