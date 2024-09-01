«طرق دبي» تفتتح جسرين رئيسين ضمن مشروع تطوير شارع الخيل في سبعة مواقع

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات جسرين رئيسين في منطقتي زعبيل والقوز الأولى على شارع الخيل بالاتجاه إلى جبل علي، ويبلغ طول الجسرين المنجزين 1350 متراً، وتقدر طاقتهما الاستيعابية بنحو 8000 مركبة في الساعة.

وأعلنت عن إنجاز 80% من مجمل مراحل مشروع تطوير شارع الخيل، الذي يتضمن تنفيذ جسور بطول 3300 متراً، وتطوير وتوسعة مسارات الطرق بطول 6820 متراً، موزعة على سبعة مواقع مختلفة على شارع الخيل، تغطي مناطق الجداف، والخليج التجاري، وزعبيل، وميدان، والقوز الأولى، وغدير الطير، وقرية جميرا الدائرية، ويسهم المشروع في تقليل زمن الرحلة بنسبة 30‎%‎، وزيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطعات والجسور القائمة بنحو 19600 مركبة في الساعة، ورفع الكفاءة المرورية لشارع الخيل، وحل مشاكل التداخلات المرورية على التقاطعات المجسرة مع شارع الخيل، وضمان استمرارية الحركة المرورية الحرة على الشارع.

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «يأتي المشروع تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، باستكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، لمواكبة التنمية المستمرة، التي تشهدها إمارة دبي، واستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع».

وأضاف: «يعد مشروع تطوير شارع الخيل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية لتطوير محاور الطرق الموازية والمساندة لشارع الشيخ زايد، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، ويعتبر شارع الخيل أحد أهم محاور الطرق الرئيسة في إمارة دبي، ويبدأ من معبر الخليج التجاري، وينتهي بتقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، ويتألف من خمس مسارات في كل اتجاه، ترتفع إلى أكثر من ستة مسارات في بعض المواقع».

افتتاح جسرين

وأوضح معالي مطر الطاير أن الجسر الأول الذي تم افتتاحه يقع في منطقة زعبيل، ويربط الحركة المرورية القادمة من شارع قصر زعبيل وشارع عود ميثاء، بشارع الخيل في الاتجاه إلى جبل علي، ويبلغ طوله 700 متر بسعة ثلاث مسارات، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 4800 مركبة في الساعة، فيما يقع الجسر الثاني في منطقة القوز الأولى، ويربط الحركة المرورية القادمة من شارع الميدان إلى شارع الخيل باتجاه جبل علي، ويبلغ طول الجسر 650 متراً، بسعة مسارين، وتبلغ طاقته استيعابية 3200 مركبة في الساعة.

الموقع 1 و2

وأشار معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين إلى أن المشروع يتضمن تطوير سبعة مواقع على شارع الخيل، الأول عند منطقة الجداف ويتضمن أعمال توسعة سطحية وذلك بإضافة مسار جديد لتحسين الحركة المرورية على الشارع باتجاه ديرة حيث يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع في المنطقة الواقعة بين تقاطعي شارع عود ميثاء وشارع المركز المالي، بنحو 2000 مركبة في الساعة، ويتضمن المشروع تنفيذ جسر بسعة ثلاثة مسارات بطول 700 متر، تقدر طاقته الاستيعابية بنحو 4800 مركبة في الساعة، ويربط الحركة المرورية القادمة من شارع قصر زعبيل وشارع عود ميثاء، بشارع الخيل في الاتجاه إلى جبل علي، كما يتضمن تنفيذ تحسينات للطرق السطحية بطول 850 متراً، بهدف ربط حركة المرور القادمة من شارع الخيل إلـى شارع المركز المالي باتجاه شارع الشيخ زايد.

أما الموقع الثاني، فهو منطقة ميدان على شارع الخيل بين تقاطعي شارع الميدان وشارع رأس الخور، ويشمل تنفيذ جسر بسعة مسارين بطول 610 متراً، وطاقة استيعابية 3200 مركبة في الساعة، يربط الحركة المرورية القادمة من شارع الميدان إلى شارع الخيل باتجاه ديرة، ويشمل أيضاً تنفيذ أعمال تحسينات على الطرق السطحية بطول 1550 متراً، لربط الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل باتجاه شارع راس الخور.

الموقعين 3 و4

وقال معالي مطر الطاير إن الأعمال في الموقع الثالث في منطقة القوز الأولى، وتحديداً على شارع الخيل بين تقاطعي شارع الميدان وشارع الواحة، تتضمن تنفيذ جسر بسعة مسارين بطول 650 متراً، بطاقة استيعابية 3200 مركبة في الساعة، ويربط الحركة المرورية القادمة من شارع الميدان إلى شارع الخيل باتجاه جبل علي، كما تتضمن تنفيذ أعمال تحسينات على الطرق السطحية بطول 2170 متراً، بهدف ربط الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل باتجاه شارع الواحة وشارع لطيفة بنت حمدان، أما الموقع الرابع فهو في منطقة غدير الطير، على شارع الخيل بين تقاطعي شارع الميدان وشارع لطيفة بنت حمدان، ويتضمن تنفيذ جسر بسعة مسارين بطول 640 متراً، بطاقة استيعابية 3200 مركبة في الساعة، ويسهم في ربط الحركة المرورية القادمة من شارع لطيفة بنت حمدان إلى شارع الخيل باتجاه ديرة، كما يتضمن تنفيذ أعمال تحسينات على الطرق السطحية بطول 1350 متراً، بهدف ربط الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل باتجاه شارع الميدان.

الموقع الخامس

وأشار معاليه إلى أن الأعمال في الموقع الخامس للمشروع الواقع في قرية جميرا الدائرية، على شارع الخيل بين تقاطعي شارع حصة وشارع الخميلة، تشمل إنشاء جسر بسعة مسارين بطول 700 متر، بطاقة استيعابية 3200 مركبة في الساعة، يربط الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل إلى شارع حصة، كما يشمل تنفيذ أعمال تحسينات على الطرق السطحية بطول 900 متر، لربط الحركة المرورية القادمة من منطقة قرية جميرا الدائرية إلى شارع الخيل باتجاه ديرة.

سير العمل

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة أنجزت في شهر مايو الماضي، أعمال التوسعة في موقعين 6 و7 في منطقتي الجداف والخليج التجاري، واشتملت الأعمال المنفذة فـي الموقع السادس علـى توسعة سطحية لشارع الخيل عند منطقة الجداف، وذلك بإضافة مسار جديد لتحسين انسيابية الحركة المرورية على الشارع باتجاه ديرة بطول 600 متر، وساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بنحو 2000 مركبة في الساعة، فيما تضمنت الأعمال في الموقع السابع، تنفيذ توسعة سطحية لشارع الخيل عند مدخل منطقة الخليج التجاري، وذلك بإضافة مسار جديد بطول 435 متراً، لتحسين انسيابية حركة الدخول إلى منطقة الخليج التجاري من شارع الخيل، ورفع مستوى السلامة المرورية على الشارع في ذلك المقطع باتجاه جبل علي، ووفقاً لخطة العمل سيتم في نهاية أكتوبر القادم افتتاح ثلاثة جسور في ثلاثة مواقع تخدم الحركة المرورية باتجاه ديرة.