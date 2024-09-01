من دبي إلى القاهرة، شركة JDPGlobal تهدف إلى الاستثمار في الشركات المصرية الناشئة

(MENAFN
Editorial) القاهرة، مصر — 1 سبتمبر 2024: في إطار خطتها للتوسع، يسرّ شركة جي دي بي جلوبال (JDP Global) الإعلان عن افتتاح مكتبها الجديد في القاهرة، مصر. وتعتزم جي دي بي جلوبال (JDP)، المشهورة باستثماراتها الاستراتيجية في الشركات الناشئة الواعدة، تعزيز حضورها العالمي عبر استكشاف الفرص في منظومة الشركات الناشئة المتنامية في مصر. وتستهدف الخطط الحالية تقديم دعم وتمويل حيوي للشركات الناشئة المبتكِرة، مما يعزز دور مصر كمركز تقني محوري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقد أعرب جيمس أوكونيل، مؤسس شركة جي دي بي جلوبال (JDP Global) عن سعادته بهذا الإنجاز قائلًا: "إننا متحمسون بشدة لدخول السوق المصري، فحيوية وإمكانات نظام الشركات الناشئة في مصر حقيقة واضحة لا يمكن إنكارها، ونحن نتطلع للمساهمة في هذا النمو. إن هدفنا هو إجراء استثمارات مهمة في الشركات الناشئة، والتي لا تعِد فقط بعوائد كبيرة، بل أيضًا بتأثير إيجابي على مشهد التكنولوجيا ورأس المال المغامر في مصر".
لماذا القاهرة؟
إن المنظومة المزدهرة للشركات الناشئة في مصر تتحول بسرعة إلى منفذ رئيسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يفيد تقرير حديث صادر عن "ستارت أب جينوم" (Startup Genome) بأن القاهرة شهدت زيادة بنسبة 60% في جولات تمويل رأس المال المغامر (VC) على مدى السنوات الخمس الماضية، مع تسجيل عام 2021 زيادة هائلة بنسبة 156% في إجمالي جولات التمويل مقارنة بالعام السابق. فضلًا عن ذلك، تشهد أسواق التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية (فينتك)، والرعاية الصحية الرقمية نموًا سريعًا، مدفوعة بالابتكار المحلي واهتمام المستثمرين الدوليين المتزايد.
وقد أعرب وليد فضا، المدير التنفيذي للعمليات في إم إس إيه كابيتال (MSA Capital)، في كلمة ألقاها خلال فاعلية للقاء مع رأس المال المغامر، نظمتها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية، إيتيدا (ITIDA) بالتعاون مع "ذا نكست ويب" (TNW): "مما لا شك فيه أن الشركات في مصر تحل مشكلات حقيقية وتتمتع بالابتكار القابل للتوسع، الضروري لإحداث تأثير كبير".
حقائق مثيرة للاهتمام عن مصر:
- **الأهمية التاريخية:** تُلقب مصر بـ"مهد الحضارة"، إذ تعد موطنًا لبعض أقدم الآثار في العالم وأهمها، مثل أهرامات الجيزة العظيمة وأبو الهول.
- **الثراء الثقافي:** تعتبر دار الأوبرا المصرية في القاهرة المركز الأول للفنون الأدائية في البلاد، وتستضيف العديد من الفعاليات الثقافية على مدار العام.
- **الجمال الطبيعي:** بخلاف نهر النيل الأسطوري، تستقطب سواحل البحر الأحمر في مصر الغواصين من مختلف أنحاء العالم بفضل تنوع الحياة البحرية فيها وشعابها المرجانية المذهلة.
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مستقبل الاستثمار في مصر
إن مشهد الشركات الناشئة في مصر قد شهد انتعاشًا كبيرًا بفضل الدعم الحكومي القوي، المدعوم بمبادرات بارزة مثل صندوق التكنولوجيا المالية الذي أطلقه البنك المركزي بقيمة 64 مليون دولار وإطلاق مراكز الإبداع "كريتيفا". ومن جانبه، يعتقد جيمس أوكونيل أن هذه المبادرات تضع أسسًا لنمو طويل الأمد وتفتح آفاقًا واسعة أمام الشركات التقنية الناشئة.
علاوة على ذلك، تتعهد صناعة التكنولوجيا في مصر في السنوات القادمة بتحقيق أرقام قياسية جديدة، حيث يسلط تقرير "ماغنيت" للاستثمار في المشاريع المصرية لعام 2022 الضوء على زيادة ملحوظة بنسبة 168% في الاستثمارات الرأسمالية، محققًا مستوى قياسيًا جديدًا قدره 491 مليون دولار. وفي إطار سعي شركة جي دي بي جلوبال (JDP Global) لتعزيز هذه المجالات المزدهرة من الابتكار، فإنها تهدف إلى الاستفادة من مواردها وخبراتها وشبكتها العالمية لدعم الشركات الناشئة في مصر، وإعدادها لتحقيق النجاح على المستويين الإقليمي والدولي.
الخُلاصة
إن الدافع وراء القرار الاستراتيجي لشركة جي دي بي جلوبال (JDP Global) هو التقدم الملموس الذي تحرزه مصر نحو ترك بصمتها على الساحة العالمية. ومن ثمَّ، بإطلاق مكتبها في القاهرة، تلتزم جي دي بي جلوبال (JDP Global) باستثمار الموارد في قطاع الشركات الناشئة في مصر، وتعزيز الاقتصاد المحلي، وصياغة مستقبل تقني مزدهر.
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