الخطوط الجوية التركية تُنجز تمويل طائرتين من طراز إيرباص A350 بالفرنك السويسري بالتعاون مع بنك KfW IPEX-Bank

(MENAFN
- Ogilvy)
تواصل الخطوط الجوية التركية، التي تسير رحلات إلى وجهات دولية أكثر من أي شركة طيران أخرى في العالم، خططها التوسعية على مستوى أسطولها، من خلال الاستحواذ على طائرات جديدة. وأنجز الناقل الوطني، صفقة تمويل فريدة، لتؤكد مجدداً على مكانتها الرائدة في قطاع الطيران.
وقامت الخطوط الجوية التركية، بتمويل طائرتين جديدتين من طراز إيرباص A350، انضمتا إلى أسطول الشركة في أغسطس 2024، بالفرنك السويسري من خلال بنك KfW IPEX-Bank وضمانة وكالات ائتمان الصادرات الأوروبية. تُبرز هذه الصفقة الفريدة، قدرة الخطوط الجوية التركية على تنويع قاعدة مموليها جغرافياً، كما تُبرز نهجًا قويًا في الإدارة المالية للاستفادة من الكفاءة في التكاليف مع تقليل مخاطر العملات.
وفي معرض تعليقه على إتمام هذه الصفقة، قال البروفسور مراد شكر المدير المالي للخطوط الجوية التركية وعضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية: "تؤكد هذه الصفقة الهامة بين الخطوط الجوية التركية وبنك KfW IPEX-Bank على التزامنا بأهداف الاستدامة طويلة الأجل، من خلال تحديث أسطولنا بطائرات الجيل الجديد. نحن سعداء بتعزيز تعاوننا مع بنك KfW IPEX-Bank عبر هذه الصفقة بعملة الفرنك السويسري، والتي تتماشى مع استراتيجياتنا في تنويع تمويل الطائرات. نتطلع إلى استمرار شراكتنا الناجحة مع بنك KfW IPEX-Bank" ".
وقال سيباستيان بلوم، رئيس قسم التنقل العالمي في بنك KfW IPEX-Bank:"نحن سعداء بمواصلة وتعزيز العلاقة الطويلة الأمد مع الخطوط الجوية التركية. يتماشى دعم تحديث أسطول عملائنا بشكل متناغم مع طموحنا بالمساهمة في التحول في مجال التنقل في أوروبا والعالم."
تم تجهيز طائرات إيرباص A350 الحديثة بمحركات عالية الكفاءة في استهلاك الوقود، وهي تشكل جزءًا مهمًا من أسطول الخطوط الجوية التركية للرحلات الطويلة.
الخطوط الجوية التركية، الناقل الوطني لتركيا، تسير رحلات إلى وجهات دولية أكثر من أي شركة طيران أخرى في العالم وتحتل مكانة رائدة بين أكبر عشر شركات طيران في العالم. ولقد وقعت العلامة التجارية العالمية، مؤخرًا اتفاقية شراء كبيرة مع شركة إيرباص لشراء 355 طائرة، ما يؤكد على موقعها الريادي الهادف الى توسيع أسطولها بشكل كبير في السنوات المقبلة.
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