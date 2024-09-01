الفرصة الأخيرة للتسجيل في "برنامج سامسونج للابتكار"

(MENAFN
- BCW Global) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 أغسطس 2024: كشفت شركة سامسونج جلف للإلكترونيات أن التسجيل في "برنامج سامسونج للابتكار" (Samsung Innovation Campus) متاح حتى 31 أغسطس الجاري. وتستهدف المبادرة تمكين الأجيال الشابة في دولة الإمارات من المهارات المستقبلية وتعزيز التعلم في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرائدة.
"برنامج سامسونج للابتكار" يوفر منهجاً شاملاً طوّر بواسطة مبادرة سامسونج العالمية للمسؤولية الاجتماعية، وقد صُمّم هذا المنهج لتعزيز المهارات الرقمية والابتكارية للشباب من خلال دورات في الذكاء الاصطناعي والبرمجة والتقنيات الناشئة ويتضمن دورات في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات وإنترنت الأشياء. وسيتسنى للمشاركين أيضاً اكتساب رؤى قيّمة ومعارف نظرية يمكن تطبيقها على سيناريوهات واقعية يقدمها عدد من أبرز خبراء القطاع، ما يضمن لهم المضي قدماً في حياتهم مهنية.
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