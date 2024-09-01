نيسان تعرض مباشرة على الهواء حفل الإطلاق العالمي لطراز نيسان باترول الجديد كليًا من أبوظبي

(MENAFN
- Edelman) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 29 أغسطس 2024 - تستعد شركة نيسان لتنظيم حفل الإطلاق العالمي لسيارة نيسان باترول الجديدة كليًا، والذي سيقام في أبوظبي يوم الثلاثاء 3 سبتمبر. وينطلق الحفل عند الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحّدة. ومن المتوقع أن يحظى هذا الحدث المنتظر باهتمام ومتابعة عشاق السيارة ومحبيها في حول العالم، حيث يستعرض الحدث، الإرث الفريد والابتكارات المتطورة للجيل السابع والجديد كليّاً من سيارة نيسان باترول.
وتوجه نيسان دعوتها للجميع حول العالم لاكتشاف الفصل التالي من الإرث الأسطوري لسيارة باترول، حيث سيتم الكشف عن الطراز الجديد لأوّل مرة بالعالم في حفل مميّز سيتم بثّه مباشرة على الهواء عبر القنوات التالية:
• البث العالمي عبر الإنترنت: قناة نيسان الشرق الأوسط على يوتيوب - الرابط
• البث التلفزيوني المباشر والمتوفّر في دول محدّدة:: قناة "أم بي سي أكشن"
• بث مباشر عبر المنصة الرقميّة والمتوفّر في دول محدّدة: منصة "شاهد"
ويمكن لأولئك الذين يتطلعون للتعرّف أكثر على سيارة نيسان باترول الجديدة كليًا قبل الكشف عنها رسميّاً، متابعة سلسلة حلقات "اختبر شعور باترول" على قناة نيسان الشرق الأوسط على موقع يوتيوب. تروي هذه السلسة المكونة من ست حلقات ويقدمها مسؤولون تنفيذيون من نيسان، قصة باترول والتطورات التي يتميز بها أحدث إصداراتها. كما تتضمن كل حلقة فقرة خاصة للكشف عن جزء جديد من السيارة، ما يقدم للمعجبين وعشاق السيارة لمحة سريعة عن أجزاء مختارة من باترول الجديدة كليًا قبل إطلاقها العالمي المرتقب.
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