صحة الرجل.. بيانات مقلقة وتحديات نفسية واجتماعية

MENAFN - Khaberni) خبرني - يبلغ متوسط العمر المتوقع للرجال من 3 إلى 4 سنوات أقصر من النساء، كما أنهم أكثر عرضة للوفاة المبكرة، بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكبد وسرطان الرئة والحوادث بمرتين من النساء.

ويمكن لمجموعة من العوامل الفسيولوجية والنفسية والاجتماعية والبيئية أن تؤثر بشكل خاص على "صحة الرجال".

وتجب معالجة هذه العوامل من خلال التدخلات المناسبة لتحسين صحة الرجال ورفاهيتهم على المستويين الفردي والسكاني.

يواجه الرجال مجموعة من التحديات الاجتماعية والبيئية في حياتهم، بما في ذلك الذكورة والضغوط المرتبطة بالتنشئة الاجتماعية للذكور، وسلوكيات نمط الحياة، والضغوط الاجتماعية والاقتصادية.

ووفق "نيوز مديكال"، تشير تقارير طبية عديدة إلى ضرورة أن تكون "صحة الرجل" أولوية في تدخلات الرعاية الطبية، والتثقيف والتوعية الصحية.

الفحص الطبي

كما أن توعية الرجل بأهمية الفحص الطبي السنوي لها أهميتها في الكشف المبكر عن المشاكل الصحية.

فمن المرجح أن يختار الرجال سلوكيات نمط حياة معينة أكثر من النساء، مثل: التدخين، وشرب الكحول، والاختيارات الحياتية المحفوفة بالمخاطر. هذه العوامل تجعل الرجال أكثر عرضة لأمراض بعينها.

الرجال أكثر عرضة للإصابة بأمراض معينة من النساء، بما في ذلك: أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والأمراض المرتبطة بالكحول، واضطرابات الصحة العقلية.

كما يعانون من مشاكل صحية فريدة، بما في ذلك أمراض البروستاتا والصحة الإنجابية.

وتقدر التقارير الطبية أن حوالي 9.6 مليون و8.9 مليون حالة وفاة مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية تحدث بين الرجال والنساء على مستوى العالم على التوالي.

السكري

وتم تقدير أن حوالي 77 مليون رجل أكثر من النساء مصابون بمرض السكري من النوع 2 في جميع أنحاء العالم.

ويشير تقرير صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، إلى أن الرجال أكثر عرضة للإفراط في شرب الكحول من النساء (58% من الرجال مقابل 49% من النساء).

ويؤدي الإفراط في شرب الكحول إلى زيادة خطر إصابة الرجال بسرطان الفم والكبد والقولون والبروستاتا، كما أنه يزيد من مخاطر اضطرابات الصحة الإنجابية والاستشفاء وحوادث الطرق المميتة لدى الرجال.

من ناحية أخرى، الرجال أقل عرضة من النساء لتلقي تشخيصات أو علاجات الصحة العقلية، ويرجع ذلك جزئياً إلى الوصمة المرتبطة بالرجولة.

ويعاني ما يقرب من 1 من كل 10 رجال من الاكتئاب، والقلق، والضائقة العاطفية الأخرى، لكن أقل من نصفهم يطلبون الرعاية الطبية.

البروستاتا

أكثر مضاعفات البروستاتا شيوعاً عند الرجال هي: التهاب البروستاتا المزمن والبكتيري (التهاب أو تورم البروستاتا)، وفرط تنسج البروستاتا الحميد (تضخم البروستاتا)، وسرطان البروستاتا.

ويعد تضخم البروستاتا الحميد أكثر مشاكل المسالك البولية تشخيصًا لدى الرجال الأكبر سنًا في جميع أنحاء العالم، وقُدِّر انتشار المرض حسب العمر بنحو 8% في العقد الرابع من العمر، و50% في العقد السادس من العمر، و80% في العقد التاسع من العمر.

ويعتبر سرطان البروستاتا ثاني أكثر أنواع السرطان تشخيصاً، والخامس بين الأسباب الرئيسية للوفاة المرتبطة بالسرطان لدى الرجال في جميع أنحاء العالم.

وتشير هذه البيانات الطبية إلى أهمية أن تنال مجالات رعاية صحة الرجل أولوية، سواء من حيث التثقيف والتوعية، أو من حيث سياسات الرعاية.