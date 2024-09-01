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عمليات بحث بلا جدوى عن مروحية روسية تحمل 22 شخصاً

9/1/2024 3:00:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن أكثر من 60 فرداً تحدَّوا الرياح الشديدة والأمطار، اليوم، للبحث عن طائرة هليكوبتر روسية اختفت في اليوم السابق، وعلى متنها 22 شخصاً، في شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة، عبر «تلغرام»، أنه تم نشر سبع مجموعات متخصصة في حالات الطوارئ من رجال الإنقاذ والحراس والمتطوعين لمحاولة تحديد موقع الطائرة الهليكوبتر مي-8تي التي أقلعت من قاعدة بالقرب من بركان فاتشكاجيتس.

وقالت الوزارة وخدمات الأرصاد الجوية في المنطقة، عبر «تلغرام»، إن شبه جزيرة كامتشاتكا، التي تبعد 7100 كيلومتر شرقي موسكو، تعرضت لإعصار مطلع الأسبوع، وليس من المتوقع أن تتراجع حدة الأمطار قليلاً إلا بحلول نهاية اليوم.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن سيرجي ليبيديف، وزير الطوارئ في منطقة كامتشاتكا، أن «عمليات البحث لم تحقق أي نتائج حتى الآن».

وقال الوزير: «الطريق صعب للغاية، ولا يمكن التحرك إلا سيراً على الأقدام».

وأضاف أن سفوح سلسلة الجبال في منطقة البحث مغطاة بأشجار الصنوبر القزم والأشجار، ما يجعل استخدام المعدات مستحيلاً.

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