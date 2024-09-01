تكاتف إماراتي-إندونيسي في غزة لتقديم الرعاية الطبية للمصابين الفلسطينيين

انضم الفريق الطبي الإندونيسي، إلى المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة، في خطوة تعزز التعاون الدولي في مجال الرعاية الصحية، حيث بدأ تقديم خدماته الطبية المتقدمة للمصابين الفلسطينيين.

ويأتي هذا التحرك في إطار عملية "الفارس الشهم 3"، التي تمثل إحدى أبرز المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقام الفريق الإندونيسي، منذ لحظة وصوله، بإجراء فحوصات طبية دقيقة لعدد من الجرحى الذين يعانون من إصابات بليغة، بما في ذلك كسور متعددة وحروق متفاوتة الخطورة، متعاونًا بشكل وثيق مع الأطباء الإماراتيين لتحديد الخطوات العلاجية المثلى.

ويأتي هذا التعاون الوثيق في سياق الجهود المستمرة التي يبذلها المستشفى الميداني الإماراتي، والذي حقق إنجازات بارزة في تقديم الرعاية الطبية للمحتاجين في غزة.

واستطاع المستشفى الميداني الإماراتي، حتى الآن، علاج أكثر من 47000 مريض وإجراء أكثر من 17000 عملية جراحية، ما يبرز الدور المحوري لدولة الإمارات في تقديم المساعدة الإنسانية والطبية للشعب الفلسطيني.

ويهدف هذا التعاون بين الإمارات وإندونيسيا إلى تعزيز هذه الجهود وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المتاحة للمصابين والجرحى والمرضى.