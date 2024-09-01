انتشار لرقباء السير بالمناطق المحيطة بالمدارس

MENAFN - Khaberni) خبرني– أكد ضابط عمليات إدارة السير ملازم أول مؤيد المحافظة، تعطل 4 مركبات على نفق وصويلح (2 منهم عطل فني و2 نفاذ وقود) أثر على الحركة المرورية في المنطقة.

وقال خلال تصريحات اذاعية لراديو هلا ، إن شوارع المملكة تشهد منذ ساعات الصباح الباكر حركة نشطة تشهدها مع انتظام دوام جميع المدارس (الحكومية والخاصة)، أبرزها السير القادم من محافظات الشمال عبر شارع الأردن، والسير القادم بعد نفق صويلح، و السير القادم من محافظة الجنوب عن طريق المطار، بالإضافة إلى السير القادم من محافظة الزرقاء باتجاه شارع الجيش وشارع الشهيد باتجاه المدينة الرياضية.

وبين أنه منذ ساعات الصباح الباكر كان انتشار أمني مروري لمرتبات إدارة السير على شوارع المملكة الرئيسية خاصة في العاصمة، حيث تم تعزيز المناطق المحيطة بالمدارس لضمان وصول الطلبة إلى مدارسهم.

وأشار إلى أن إدارة السير أطلقت خطة مرورية خاصة بعودة الدوام الرسمي لمدارس المملكة كافة، تشتمل متابعة بعض السلوكيات والمخالفات الخطرة، والتي عادة ما تتعامل معها الإدارة خلال العام الدراسي، كاستخدام المركبات لغير الغايات المخصصة لها أو الحمولة الزائدة عن المقرر القانوني لحمولتها أو السرعة الزائدة لحافلات نقل الطلبة واختيار مكان مناسب وآمن لتحميلهم وتنزيلهم، وغيرها من المخالفات الخطرة التي تؤثر على أمن وسلامة الطلبة وتتسبب أيضاً بالازدحامات المرورية.